Andra Voloș nu scapă de trecut. Slăbiciunea pentru maneliști a ieșit la iveală

În ultimii ani, viața soției lui Lele, Andra Voloș s-a transformat radical. De la o tânără neliniștită, care apărea constant în videoclipurile unor maneliști cunoscuți, până la o femeie de familie, Andra pare că a închis complet capitolul vieții de dinainte.

Fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” a devenit mamă și s-a căsătorit cu Robert Lele, însă trecutul ei continuă să stârnească interes și controverse în mediul online.

Imediat după participarea la „Puterea Dragostei”, Andra Volos s-a bucurat de o expunere uriașă. Tânăra, cunoscută pentru energia și personalitatea ei efervescentă, a atras rapid atenția unor artiști din industria muzicii de petrecere. În scurt timp, a început să colaboreze și să apară în clipurile sau postările unor cântăreți cunoscuți, printre care Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Jador, Leo de la Kuweit sau Nikolas Sax.

Relațiile de prietenie din acea perioadă au fost intens discutate în mediul online, mai ales după ce imaginile cu ea alături de mai mulți interpreți au fost redistribuite pe rețelele sociale.

Într-unul dintre videoclipuri, Andra apărea zâmbitoare alături de Tzancă Uraganu, iar într-altul primea un sărut pe frunte din partea lui Luis Gabriel. Cu Leo de la Kuweit, a mers chiar mai departe, lansând o piesă împreună.

„Întotdeauna am fost o fire deschisă și sociabilă. Dacă ești implicat în lumea artistică, e normal să colaborezi, să te exprimi și să te bucuri de experiențe diferite”, spunea Andra într-un interviu mai vechi.

Înainte de relația cu actualul soț, viața sentimentală a Andrei Volos a fost intens urmărită de presă. Legătura ei cu Bogdan Mocanu, fost concurent la același reality show, a fost una dintre cele mai mediatizate povești din acea perioadă.

Cei doi au avut o relație presărată cu despărțiri, împăcări și numeroase acuzații. Într-un interviu acordat după separare, Bogdan povestea cum a surprins-o pe Andra la restaurant „cu alt bărbat, de mână”, la doar o zi după ce fusese la el acasă.

Deși mulți au interpretat momentul ca o dovadă de infidelitate, Andra nu a confirmat niciodată aceste zvonuri, preferând să evite subiectul și să își vadă de carieră. Ulterior, au apărut și alte imagini care au alimentat speculațiile despre o posibilă apropiere între ea și Jador, însă niciunul dintre cei implicați nu a recunoscut o relație romantică.

Anii petrecuți în lumina reflectoarelor i-au adus Andrei Volos nu doar notorietate, ci și critici. Fosta concurentă a fost adesea descrisă drept „prea îndrăzneață” în aparițiile sale publice, însă, odată cu maturizarea, imaginea ei s-a schimbat complet.

După ce s-a căsătorit cu manelistul Lele și a devenit mamă, Andra a început să se retragă treptat din viața mondenă. În prezent, este activă mai ales în mediul online, unde postează imagini din viața de zi cu zi, departe de energia rebelă din anii de început. În locul filmulețelor provocatoare de pe TikTok, acum apar clipuri în care gătește, se joacă cu fiica ei sau vorbește despre familie.

Transformarea este evidentă, iar mulți dintre urmăritorii săi i-au remarcat schimbarea. „E alt om față de cum era înainte”, a comentat un fan recent, în timp ce altul a spus: „Viața de mamă ți se potrivește perfect, ai devenit o femeie calmă și elegantă.”

Totuși, scandalurile nu au dispărut complet din jurul ei. După o perioadă de liniște, numele Andrei Volos a revenit în atenția publicului odată cu disputele dintre soțul său, Lele, și Jador. Mulți dintre fani au sugerat că rivalitatea dintre cei doi cântăreți ar putea avea legătură cu trecutul Andrei, însă nici Lele, nici soția sa nu au comentat direct aceste speculații.

Unii fani au scris pe rețelele de socializare că Andra încearcă să pară cuminte, dar că realitatea este alta. Alții i-au recomandat să nu uite de unde a plecat și să nu se mai dea mare doamnă, potrivit Cancan.