Cum își cumpără bogații statutul social și cum se alege praful de tot la finalul vieții

Liviu Mihaiu a discutat, marți, în podcastul Condamnați la Cultură, realizat pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România cu Adrian Șoaită, arhitect de succes, rezident în Berlin.

După perioada pandemiei de coronavirus, Șoaită s-a orientat strategic către zona de management cultural și tranzacții cu obiecte de artă, observând îndeaproape comportamentul celor care dispun de resurse financiare impresionante.

Conform invitatului, piața de artă funcționează după reguli similare cu cele ale industriei de lux, unde valoarea obiectului nu rezidă în utilitatea sa, ci în prestigiul pe care îl conferă posesorului. Adrian Șoaită a făcut o paralelă plastică între un ceas ieftin și unul de sute de mii de euro, subliniind că ambele indică timpul în același mod, însă diferența uriașă de preț reprezintă, de fapt, taxa pentru accesul într-o lume elitistă.

Tu, de diferența de bani, cumperi prestigiu. Și prestigiul poți să-l cumperi prin mașini, prin haine, prin tablouri, prin artă, statui”, a spus invitatul lui Liviu Mihaiu.

„Îți cumperi onorabilitate, îți cumperi accesul la o lume elitistă, că vrei să aparții elitei, altfel decât să arunci cu banul la lăutar, da? Și atunci prestigiul ăsta la un moment dat este folosit de către o lume întreagă pentru a servi ierarhiei sociale ca să ajungi undeva sus. Și ăla care ajunge sus se împăunează că este un mare mecena al artei”, a mai afirmat arhitectul.

Totuși, această acumulare de prestigiu și obiecte de valoare pe parcursul unei vieți se lovește de o realitate crudă în momentul succesiunii. În marea majoritate a cazurilor, eforturile colecționarilor sunt spulberate de moștenitori imediat ce aceștia preiau controlul asupra imperiului financiar.

„Ce este foarte interesant, este ce naiba se întâmplă cu toate colecțiile de artă. La 90% din oameni, se alege praful de ele. Și ăsta este un mare păcat. Vorbesc la nivel mondial. Ajung ăștia mici la butoane, moștenesc Imperiul. Desfac și vând într-o săptămână toată colecția lui ăl bătrânul și se alege praful și pulberea de tot. Și atunci tu acumulezi foarte mult pe perioada vieții și praful și pulberea se alege”, spune Adrian Șoaită.