Ce au găsit procurorii DNA la Cristian Anton, șeful ARR, în urma celor 20 de descinderi simultane

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au descoperit o sumă impresionantă de aproximativ 350.000 de euro în urma unor percheziții desfășurate la locuințele șefului Autorității Rutiere Române (ARR), Cristian Anton, în București și Timișoara. Din această sumă, anchetatorii au ridicat 77.000 de lei, restul fiind reprezentat de bancnote în euro.

Operațiunea a avut loc marți și a implicat peste 20 de descinderi simultane, vizând combaterea corupției și destructurarea unui posibil grup infracțional organizat. Perchezițiile s-au desfășurat în 23 de locații din București și județele Bacău, Dolj, Timiș și Vâlcea, incluzând sediul ARR, dar și domiciliile unor persoane fizice și sediile mai multor societăți comerciale.

Potrivit procurorilor, ancheta vizează infracțiuni precum dare și luare de mită, trafic de influență și constituire de grup infracțional organizat. În total, 12 persoane sunt cercetate în acest dosar, printre care se află și Cristian Anton, care anterior a ocupat funcția de șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu pe vremea când acesta era ministru al Transporturilor.

Sursele judiciare susțin că rețeaua suspectată ar fi perceput sume între 600 și 1.500 de euro pentru furnizarea subiectelor la examenul pentru obținerea atestatelor necesare șoferilor profesioniști care desfășoară activități de transport de marfă. Astfel, mecanismele de fraudă par să fi fost sistematizate, afectând integritatea procesului de examinare și punând în pericol standardele de securitate rutieră.

Descinderile DNA marchează unul dintre cele mai ample controale recente în sectorul transporturilor, autoritățile încercând să identifice fluxurile financiare și legăturile dintre oficialii publici și operatorii privați implicați.

Ancheta relevă atât modul în care funcționarii pot exploata pozițiile oficiale pentru câștiguri nejustificate, cât și vulnerabilitățile sistemului de examinare pentru șoferi profesioniști, unde verificările stricte ar trebui să garanteze siguranța traficului de marfă pe drumurile naționale.

Surse judiciare au precizat că ancheta este în plină desfășurare, iar perchezițiile au fost doar prima etapă a unei operațiuni mai ample de investigare a corupției în sectorul transporturilor, cu accent pe identificarea tuturor persoanelor implicate și a sumelor tranzacționate ilegal.