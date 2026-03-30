Percheziții și audieri la DSU: Raed Arafat, chemat în fața procurorilor militari

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) se află în centrul unei anchete de amploare ce vizează fapte de corupție și administrare defectuoasă, potrivit unui comunicat al instituției. Șeful instituției, secretarul de stat Raed Arafat, a fost citat luni la parchet pentru a oferi declarații în dosarul privind angajările fictive și acordarea unor sporuri ilegale.

Investigația, coordonată de Parchetul Militar de pe lângă Curtea de Apel București, vizează nereguli administrative grave începute în octombrie 2021. Potrivit unor surse judiciare citate de Gândul, ancheta vizează trei medici — doi de la Spitalul Floreasca și unul de la Spitalul Gerota — care ar fi fost angajați formal la DSU.

Principalele acuzații includ:

În seara zilei de 27 martie, procurorii militari au efectuat percheziții la sediul instituției. În cadrul acțiunii, au fost ridicate mai multe dispozitive de comunicare, printre care și telefonul mobil al lui Raed Arafat, pentru expertiză informatică.

Deși ancheta a provocat o undă de șoc în sistemul de urgență, Raed Arafat a adoptat o poziție rezervată:

„Este o anchetă IN REM, în analiză, nu am ce să comentez până nu vedem despre ce este vorba. O să revenim cu un comunicat oficial”, a declarat șeful DSU pentru Observator.

Printr-un comunicat de presă, DSU a confirmat desfășurarea perchezițiilor și ridicarea unor documente și terminale mobile. Instituția a ținut să facă următoarele precizări esențiale pentru a evita speculațiile:

Faza In Rem: Ancheta vizează fapte, nu persoane specifice. Până în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat. Cooperare totală: DSU și-a exprimat întreaga disponibilitate de a pune la dispoziția organelor judiciare toate documentele și informațiile necesare pentru clarificarea situației de fapt. Legalitate: Instituția reafirmă angajamentul pentru transparență și respectarea cadrului legal în desfășurarea tuturor activităților specifice.