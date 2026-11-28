Tzancă Uraganu contestă autenticitatea presupusei plângeri împotriva lui Nuțu Cămătaru, prezentată de Cristian Rizea. O consideră un fals grosolan și o dezinformare făcută de unul dintre cei mai cunoscuți șantajiști media.

Într-o discuție cu avocatul lui Nuțu Cămătaru, artistul obține clarificări despre falsul document și respinge speculațiile privind plecarea sa din țară.

Reacția vine după ce Rizea TV a publicat, pe 27 noiembrie, un articol în care susține că interpretul ar fi depus o plângere penală împotriva lui Nuțu Cămătaru.

Cristian Rizea afirmă că prezintă documentul care ar demonstra acest demers. Autenticitatea acestuia nu a fost confirmată de referatul DIICOT sau de alte surse. De altfel, Rizea duce o campanie de denigrare a mai multor persoane, fiind acuzat că primește bani pentru a stopa atacurile.

În conversație, cântărețul îi solicită interlocutorului său, căruia i se adresează cu prenumele Robert (n.r. Bică), să lămurească public dacă a depus vreodată o plângere.

„Am depus eu vreodată vreo plângere?”, întreabă Tzancă Uraganu.

Interlocutorul răspunde negativ întrebărilor adresate de artist și adaugă: „Așa este, ai dreptate”.

Cântărețul spune că dorește ca discuția să fie făcută publică, pentru ca oamenii să îi cunoască poziția. Acesta insistă asupra relației apropiate cu Nuțu Cămătaru și contestă informația potrivit căreia ar fi făcut un demers împotriva lui.

Tzancă Uraganu respinge și speculațiile potrivit cărora plecarea sa din România ar fi avut legătură cu ancheta. Artistul susține că avea avion la ora 13:00, în ziua în care au fost puse în executare mandatele, și argumentează că autoritățile l-ar fi putut găsi acasă în cursul dimineții.

„Păi și de ce nu m-a luat și pe mine, cum i-a luat pe toți la 6 dimineața? Că am plecat la 1 ziua din țară”, afirmă interpretul.

Aceste explicații reprezintă versiunea prezentată de cântăreț în conversație.

Într-un articol publicat pe 24 noiembrie 2026, Evenimentul Zilei a relatat despre acuzațiile formulate de publicația „Atac la persoana”, potrivit cărora atacurile online împotriva unor persoane ar fi fost urmate de solicitări de bani pentru oprirea acestora.

Separat, prin Decizia nr. 110 din 24 februarie 2026, Consiliul Național al Audiovizualului a dispus eliminarea unor materiale de pe canalul YouTube „Spovedania lui Rizea TV RTV”.

În motivare, CNA a menționat mesaje de „amenințare, șantaj și incitare la ură și violență”, precum și acuzații nefondate și nedovedite.

Spre finalul discuției, artistul îl roagă pe avocat să îi transmită lui Nuțu Cămătaru că l-a sunat și că îl susține în ceea ce privește situația sa.

„Te rog frumos să-i spui că te-am sunat”, spune Tzancă Uraganu.

Interpretul își motivează poziția prin relația pe care susține că a avut-o de-a lungul timpului cu acesta: „Omul ăsta m-a respectat toată viața”.