Iahnia de fasole de post se numără printre preparatele îndrăgite ale gastronomiei românești, fiind apreciată pentru savoarea sa, ingredientele accesibile și rețeta ușor de urmat. Mâncarea este pregătită în numeroase zone ale țării, din Moldova și Muntenia până în Ardeal, Oltenia și Dobrogea. De la o regiune la alta, rețeta poate căpăta mici diferențe, în funcție de legumele și condimentele alese. Preparată în special în Postul Crăciunului, iahnia de fasole este potrivită atât pentru prânz, cât și pentru cină..

Pentru aproximativ 4-6 porții, sunt necesare următoarele ingrediente:

500 de grame de fasole boabe uscată

Două cepe mari

Un morcov potrivit

Un ardei gras roșu

3-4 căței de usturoi

200 de mililitri de suc de roșii sau 2-3 linguri de pastă de tomate

3 linguri de ulei

Două foi de dafin

O linguriță de boia dulce

Sare și piper, după gust

O jumătate de linguriță de cimbru uscat

Pătrunjel proaspăt, pentru decor

Apă pentru fierbere

Primul pas este pregătirea boabelor de fasole. Acestea se aleg, se spală în mai multe ape și se lasă la înmuiat într-un vas cu apă rece, de preferat peste noapte, timp de aproximativ 8-12 ore. Acest procedeu ajută la hidratarea boabelor și scurtează timpul de fierbere.

A doua zi, apa în care a stat fasolea se aruncă, iar boabele se pun la fiert într-o oală cu apă proaspătă. După ce încep să fiarbă, se schimbă apa, de preferat de două ori, apoi se adaugă din nou apă fierbinte și se continuă fierberea până când fasolea devine moale. Timpul de preparare poate varia în funcție de soiul și vechimea boabelor.

Cât timp fierbe fasolea, se pregătesc legumele. Ceapa se curăță și se toacă mărunt, morcovul se dă pe răzătoare sau se taie cubulețe, iar ardeiul gras se mărunțește.

Într-o tigaie încăpătoare se încălzește uleiul, apoi se adaugă ceapa și se lasă la călit câteva minute, până când devine ușor sticloasă. Se pune morcovul, urmat de ardeiul gras, iar legumele se gătesc la foc potrivit, amestecând periodic pentru a nu se lipi.

După ce legumele s-au înmuiat, se adaugă usturoiul mărunțit, boiaua dulce, cimbrul și puțin piper. Se amestecă pentru ca aromele să se combine, apoi se toarnă sucul de roșii sau pasta de tomate diluată cu puțină apă.

Peste amestecul de legume se adaugă fasolea fiartă și scursă de apă. Se pun foile de dafin, sare după gust și puțină apă din cea în care a fiert fasolea, cât să se formeze un sos consistent.

Preparatul se lasă să fiarbă la foc mic aproximativ 15-20 de minute, amestecând din când în când. În acest timp, fasolea absoarbe aromele legumelor și ale condimentelor, iar sosul începe să se îngroașe.

Dacă iahnia este prea lichidă, se mai lasă câteva minute pe foc, fără capac. Pentru un sos mai gros, câteva boabe de fasole pot fi zdrobite ușor cu lingura și amestecate în compoziție.

La final, se oprește focul și se presară pătrunjel proaspăt tocat.

Iahnia de fasole de post se servește caldă, imediat după preparare, dar este gustoasă și după ce se răcește puțin, când aromele condimentelor se întrepătrund mai bine.

În multe zone ale țării, preparatul este însoțit de murături, castraveți murați, gogonele sau varză murată. O altă variantă apreciată este servirea alături de ceapă roșie tăiată solzișori și pâine proaspătă.

Această rețetă poate fi adaptată în funcție de preferințe. Unele gospodine adaugă mai multă ceapă pentru un gust dulceag, în timp ce altele folosesc mai mult usturoi, cimbru sau boia. Indiferent de varianta aleasă, iahnia de fasole rămâne o mâncare tradițională, sățioasă și accesibilă, preparată în numeroase gospodării din România, mai ales în perioadele de post.