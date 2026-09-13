Turiștii care ajung în satul preferat al Regelui Charles au șansa să descopere o rețetă tradițională ce îmbină gustul ciorbei de fasole cu aroma dulce și afumată a prunelor uscate. Rețeta de ciorbă își are originile în bucătăria săsească, unde ingredientele simple, pregătite și păstrate peste iarnă, erau transformate în mâncăruri consistente și aromate. Fasolea boabe oferea sațietate, iar prunele uscate și afumate toamna aduceau o notă dulceagă, completată de aroma specifică fumului.

Odinioară, pregătirea proviziilor pentru sezonul rece era esențială. Prunele culese toamna puteau fi uscate pentru a fi păstrate mai mult timp, iar unele erau afumate, căpătând o aromă intensă și o dulceață aparte.

Aceste fructe erau folosite ulterior la diferite preparate, inclusiv la ciorbe și mâncăruri cu leguminoase.

La Viscri, sat cunoscut pentru patrimoniul săsesc și tradițiile sale culinare, turiștii au șansa să descopere astfel de preparate tradiționale, pregătite după rețete transmise de-a lungul generațiilor.

Pentru o oală de aproximativ 6 porții, sunt necesare următoarele ingrediente:

300 g de fasole boabe uscată;

150–200 g de prune uscate și afumate;

1 ceapă mare;

2 morcovi;

1 rădăcină de pătrunjel;

o bucată mică de țelină;

1 ardei gras, dulce;

2 linguri de ulei;

1–2 foi de dafin;

1 linguriță de boia dulce, după gust;

sare și piper;

1–2 linguri de oțet, după preferință;

verdeață proaspătă, precum pătrunjel sau leuștean;

aproximativ 2,5–3 litri de apă.

Pentru o variantă mai consistentă, se poate adăuga puțin cimbru uscat. Prunele afumate trebuie să fie bine păstrate, fără sâmburi, iar cantitatea lor poate fi ajustată în funcție de intensitatea gustului dorit.

Fasolea boabe se spală bine și se pune într-un vas cu apă rece, unde se lasă la înmuiat peste noapte. Acest pas reduce timpul de fierbere și ajută boabele să se gătească uniform.

A doua zi, apa în care a stat fasolea se aruncă, iar boabele se clătesc și se pun la fiert în apă proaspătă.

Ceapa, morcovii, rădăcina de pătrunjel, țelina și ardeiul se curăță și se taie în bucăți potrivite.

Într-o oală, se încălzește uleiul, apoi se adaugă ceapa și legumele. Acestea se călesc ușor, la foc mic, până când încep să se înmoaie. Se adaugă boiaua dulce și, dacă se dorește, puțin cimbru.

Legumele nu trebuie prăjite excesiv, ci doar înmuiate pentru a-și elibera aromele.

Când fasolea începe să se înmoaie, se adaugă legumele pregătite, foile de dafin și puțin piper. Ciorba se lasă la fiert la foc mic până când boabele devin fragede.

În funcție de soiul fasolei și de timpul de înmuiere, fierberea poate dura între 60 și 90 de minute sau chiar mai mult.

Prunele uscate și afumate se spală și, dacă sunt foarte tari, se pot lăsa câteva minute în apă călduță. Apoi se adaugă în oală, când fasolea și legumele sunt aproape fierte.

Prunele se lasă să fiarbă aproximativ 15–20 de minute, suficient cât să se înmoaie și să își elibereze aroma. În acest timp, gustul dulce și afumat al fructelor se combină cu zeama de fasole și cu aromele legumelor.

La final, se adaugă sare și, dacă este nevoie, puțin oțet. Cantitatea de oțet trebuie ajustată cu atenție, deoarece prunele oferă deja o notă dulceagă, iar gustul final trebuie să rămână echilibrat.

După ce focul se oprește, ciorba se lasă câteva minute să se odihnească. Se presară pătrunjel sau leuștean tocat și se servește caldă.