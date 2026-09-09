Zacusca de fasole boabe este una dintre conservele care își găsesc ușor locul în cămara de toamnă. Are o textură cremoasă, un gust bogat și poate fi servită atât ca aperitiv, cât și întinsă pe pâine prăjită. Secretul acesteia este fierberea îndelungată, la foc mic, astfel încât legumele să se transforme într-o compoziție omogenă și bine legată.

Pentru aproximativ 6-7 borcane de 400 ml sunt necesare:

1 kg fasole boabe uscată

2 kg ardei kapia roșii

1 kg ceapă

1 kg roșii bine coapte sau 700 ml suc de roșii

300 ml ulei

2-3 foi de dafin

1 lingură boia dulce

1 linguriță piper măcinat

1 lingură sare, sau după gust

1 linguriță zahăr, dacă roșiile sunt prea acre

Fasolea se alege, se spală bine și se pune la înmuiat în apă rece, de preferat peste noapte. A doua zi, apa se aruncă, iar boabele se clătesc și se pun la fiert în apă curată.

Pentru o zacuscă foarte cremoasă, fasolea trebuie să fie fiartă bine, până când boabele se zdrobesc ușor între degete. După fierbere, se scurge, dar se păstrează puțină apă în care a fiert.

Ardeii kapia se coc pe grătar, plită sau în cuptor, apoi se pun într-un vas acoperit pentru câteva minute. Astfel, coaja se desprinde mai ușor. Ardeii se curăță de coajă și semințe, apoi se toacă sau se pasează.

Ceapa se curăță și se toacă foarte fin. Se pune într-o cratiță încăpătoare, împreună cu uleiul, și se gătește la foc mic până devine moale și translucidă, fără să se ardă.

Roșiile se opăresc, se decojesc și se pasează. Dacă se folosește suc de roșii, acesta poate fi adăugat direct în cratiță.

Peste ceapa înmuiată se adaugă ardeii copți și roșiile. Compoziția se amestecă bine și se lasă la foc mic aproximativ 30-40 de minute.

Între timp, fasolea fiartă se pasează cu blenderul vertical. Pentru o consistență cât mai fină, se poate adăuga treptat puțină apă păstrată de la fierbere. Fasolea nu trebuie transformată într-un piure foarte lichid, ci trebuie să rămână densă și cremoasă.

Fasolea pasată se adaugă peste amestecul de legume. Se pun foile de dafin, boiaua, piperul și sarea, apoi zacusca se fierbe în continuare la foc mic.

Compoziția se amestecă des, mai ales spre final, pentru ca zacusca să nu se prindă de fundul vasului. Se fierbe aproximativ 45-60 de minute, până când devine groasă, omogenă și lucioasă.

Dacă zacusca este prea acidă, se poate adăuga o linguriță de zahăr. La final se gustă și se ajustează cantitatea de sare și piper.

Pentru o textură și mai fină, zacusca poate fi trecută încă o dată prin blender înainte de a fi pusă în borcane.

Borcanele și capacele trebuie să fie curate și sterilizate. Zacusca fierbinte se pune imediat în borcane, lăsând puțin spațiu până la margine. Borcanele se închid bine și se sterilizează prin procesare termică, apoi se lasă să se răcească lent.

După răcire, borcanele se verifică pentru a vă asigura că sunt bine închise și se păstrează într-un loc răcoros, întunecat și uscat.