Bărbatul care a deschis focul asupra trecătorilor în centrul Cracoviei avea în mașină mai multe arme și muniție, iar poliția afirmă că a folosit arme de tip militar. Înainte de a ajunge în Piața Centrală, acesta ar fi tras asupra unui tramvai aflat în apropiere. Atacul s-a soldat cu șase morți și 15 răniți.

Poliția din Cracovia a anunțat că în autoturismul folosit de suspect au fost descoperite mai multe arme și muniție. Potrivit purtătoarei de cuvânt a instituției, Katarzyna Cislo, bărbatul a folosit arme de tip militar.

„În mașina sa au fost găsite arme și muniție. A folosit arme de tip militar”, a declarat aceasta, citată de BBC.

Anchetatorii au precizat că suspectul purta o ținută de inspirație militară și că, potrivit informațiilor disponibile până acum, a acționat singur.

Bărbatul a fost identificat drept cetățean polonez, deși nu avea asupra sa documente de identitate. Poliția i-a stabilit identitatea în urma activităților operative, potrivit unui purtător de cuvânt al instituției, citat de Reuters.

Suspectul a fost împușcat de polițiști în timpul intervenției și se află în custodia acestora.

Potrivit informațiilor din anchetă, primele sesizări au fost primite în jurul orei locale 15:00. Martorii au semnalat că o persoană aflată într-un autoturism trăgea la întâmplare asupra oamenilor care intrau în piață.

Înainte de atacul din Piața Centrală, bărbatul ar fi deschis focul asupra unui tramvai în Piața Sfinților, aflată la mică distanță. Incidentul nu s-a soldat cu victime.

Ulterior, suspectul a ajuns cu mașina în Piața Centrală și a tras asupra trecătorilor. Poliția a intervenit pentru a-l opri, iar în timpul confruntării au fost folosite arme de foc. Doi polițiști s-au numărat printre răniți.

Bilanțul atacului armat din centrul istoric al Cracoviei a ajuns la șase persoane decedate și 15 rănite, după ce una dintre victimele transportate la spital a murit.

Primele informații transmise de poliție indicau cinci persoane ucise și cel puțin zece rănite. Numărul victimelor a fost actualizat ulterior.