Comunitatea fotbalistică din Spania și-a luat rămas-bun într-o atmosferă de profundă tristețe de la atacantul echipei Tenerife, Jesus de Miguel. Sute de persoane, printre care personalități marcante precum președintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, și selecționerul echipei naționale, Luis de la Fuente, au participat la ceremonia de înmormântare desfășurată în Navahermosa, localitatea de origine a familiei sportivului, informează AFP.

Îmbrăcați în ținute de doliu, aproximativ 400 de oameni s-au adunat în fața lăcașului de cult pentru a întâmpina cortegiul funerar. Acesta a parcurs traseul de la casa funerară pe străzile pitorescului oraș situat în sud-vestul Madridului, un moment surprins de fotoreporterii prezenți la fața locului. Coechipierii săi de la clubul Tenerife, purtând costume închise la culoare, au fost cei care au purtat sicriul pe brațe până în interiorul bisericii.

Înainte de ceremonialul religios, apropiații fotbalistului în vârstă de 30 de ani, care și-a pierdut viața în urma unui impact dur în timpul unei partide din liga secundă spaniolă, au transmis un mesaj de recunoștință. Prin intermediul agentului jucătorului, familia a mulțumit public pentru valul de solidaritate manifestat de la producerea tragediei.

„Nu avem suficiente cuvinte pentru a le mulţumi tuturor celor care ne-au trimis un mesaj, ne-au sunat sau şi-au arătat afecţiunea”, au transmis apropiații, reiterând în același timp un apel la discreție: „nevoia de a trăi acest doliu în liniştea pe care o cere o astfel de situaţie”.

Localitatea Navahermosa, un sat cu aproximativ 2.000 de locuitori unde s-au născut părinții sportivului și unde locuiesc bunicii acestuia, situat la o sută de kilometri de capitala Spaniei, a marcat evenimentul prin gesturi solemne. Toate drapelele au fost coborâte în bernă, în urma deciziei autorităților locale de a instituționaliza trei zile de doliu imediat după tragicul eveniment care a lăsat o întreagă comunitate în suferință.