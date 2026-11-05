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Federația Portugheză nu vrea ca retragerea lui Cristiano Ronaldo să treacă fără un moment special. Omagiul pregătit pentru starul de 41 de ani

Federația Portugheză nu vrea ca retragerea lui Cristiano Ronaldo să treacă fără un moment special. Omagiul pregătit pentru starul de 41 de aniSursa foto: Facebook/Cristiano Ronaldo
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Federația Portugheză de Fotbal a reacționat după ce Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea din echipa națională. Forul condus de Pedro Proença a transmis că nu dorește ca încheierea celor 23 de ani petrecuți de atacant în tricoul Portugaliei să treacă fără un moment special dedicat carierei sale.

Într-un comunicat publicat joi, Federația și-a exprimat „profunda recunoștință” față de fotbalistul în vârstă de 41 de ani și a anunțat că intenționează să organizeze un omagiu la care să participe suporterii și întreaga națiune.

Cristiano Ronaldo, omagiat de Federația Portugheză după retragerea din națională

Forul portughez a evidențiat contribuția lui Ronaldo la rezultatele echipei naționale, precum și recordurile stabilite de-a lungul carierei internaționale. Atacantul a adunat 234 de selecții și a marcat 146 de goluri pentru Portugalia, performanțe prezentate de Federație drept recorduri mondiale în fotbalul masculin.

Ronaldo

Sursa: Facebook

În cei 23 de ani petrecuți la națională, Ronaldo a contribuit la câștigarea a trei trofee: Campionatul European din 2016 și Liga Națiunilor din 2019 și 2025.

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FPF l-a descris drept un „lider inspirațional”, un „exemplu de dăruire” și un simbol al echipei naționale.

„Fiecare picătură de sudoare, fiecare gol decisiv şi fiecare moment în care a purtat cu onoare banderola de căpitan pe teren au reflectat dragostea sa necondiţionată pentru tricoul nostru”, a transmis Federația.

Instituția a mai precizat că fotbalistul a făcut cunoscut numele Portugaliei în întreaga lume și a influențat generații de tineri jucători.

„Federaţia Portugheză de Fotbal nu acceptă ca acest rămas-bun să aibă loc fără un omagiu pe măsură”, se arată în comunicat. Forul a anunțat că va lucra la organizarea unui eveniment prin care suporterii să poată celebra cariera atacantului.

Mesajul prin care Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea

Cristiano Ronaldo a făcut anunțul joi, printr-un videoclip publicat pe contul său de Instagram. Fotbalistul a transmis că perioada petrecută la echipa națională s-a încheiat și că este momentul să predea tricoul cu numărul 7.

„Astăzi, călătoria mea alături de selecţionata naţională se încheie”, a afirmat atacantul.

„A venit ziua să returnez tricoul cu numărul 7 echipei naţionale, care ne aparţine tuturor. Nu am simţit niciodată că este exclusiv al meu, dar timp de 23 de ani am avut privilegiul şi responsabilitatea de a-l purta”, a adăugat acesta.

Anunțul a venit la trei săptămâni după ce Comisia de Disciplină a Federației Portugheze de Fotbal l-a sancționat cu o suspendare de 30 de zile și o amendă de 255 de euro, suma minimă prevăzută de regulament. Sancțiunea a fost aplicată după ce Ronaldo a părăsit cantonamentul echipei naționale la 30 septembrie.

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