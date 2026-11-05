Federația Portugheză de Fotbal a reacționat după ce Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea din echipa națională. Forul condus de Pedro Proença a transmis că nu dorește ca încheierea celor 23 de ani petrecuți de atacant în tricoul Portugaliei să treacă fără un moment special dedicat carierei sale.

Într-un comunicat publicat joi, Federația și-a exprimat „profunda recunoștință” față de fotbalistul în vârstă de 41 de ani și a anunțat că intenționează să organizeze un omagiu la care să participe suporterii și întreaga națiune.

Forul portughez a evidențiat contribuția lui Ronaldo la rezultatele echipei naționale, precum și recordurile stabilite de-a lungul carierei internaționale. Atacantul a adunat 234 de selecții și a marcat 146 de goluri pentru Portugalia, performanțe prezentate de Federație drept recorduri mondiale în fotbalul masculin.

În cei 23 de ani petrecuți la națională, Ronaldo a contribuit la câștigarea a trei trofee: Campionatul European din 2016 și Liga Națiunilor din 2019 și 2025.

FPF l-a descris drept un „lider inspirațional”, un „exemplu de dăruire” și un simbol al echipei naționale.

„Fiecare picătură de sudoare, fiecare gol decisiv şi fiecare moment în care a purtat cu onoare banderola de căpitan pe teren au reflectat dragostea sa necondiţionată pentru tricoul nostru”, a transmis Federația.

Instituția a mai precizat că fotbalistul a făcut cunoscut numele Portugaliei în întreaga lume și a influențat generații de tineri jucători.

„Federaţia Portugheză de Fotbal nu acceptă ca acest rămas-bun să aibă loc fără un omagiu pe măsură”, se arată în comunicat. Forul a anunțat că va lucra la organizarea unui eveniment prin care suporterii să poată celebra cariera atacantului.

Cristiano Ronaldo a făcut anunțul joi, printr-un videoclip publicat pe contul său de Instagram. Fotbalistul a transmis că perioada petrecută la echipa națională s-a încheiat și că este momentul să predea tricoul cu numărul 7.

„Astăzi, călătoria mea alături de selecţionata naţională se încheie”, a afirmat atacantul.

„A venit ziua să returnez tricoul cu numărul 7 echipei naţionale, care ne aparţine tuturor. Nu am simţit niciodată că este exclusiv al meu, dar timp de 23 de ani am avut privilegiul şi responsabilitatea de a-l purta”, a adăugat acesta.

Anunțul a venit la trei săptămâni după ce Comisia de Disciplină a Federației Portugheze de Fotbal l-a sancționat cu o suspendare de 30 de zile și o amendă de 255 de euro, suma minimă prevăzută de regulament. Sancțiunea a fost aplicată după ce Ronaldo a părăsit cantonamentul echipei naționale la 30 septembrie.