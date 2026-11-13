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Portugalia joacă primul meci fără Cristiano Ronaldo. Moment special pregătit în minutul 7

Portugalia joacă primul meci fără Cristiano Ronaldo. Moment special pregătit în minutul 7Cristiano Ronaldo. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Naționala Portugaliei va disputa sâmbătă, 14 noiembrie, împotriva Danemarcei, primul meci de la retragerea lui Cristiano Ronaldo, anunțată pe 5 noiembrie. Federația Portugheză de Fotbal și jucătorii au pregătit un moment special pe stadionul din Braga, în semn de recunoaștere a carierei atacantului care a adunat 234 de selecții și 146 de goluri pentru reprezentativa țării sale, relatează A Bola.

Omagiu pregătit pentru Cristiano Ronaldo

Fotbaliștii Portugaliei vor intra pe teren purtând numărul 7, asociat de-a lungul carierei cu Cristiano Ronaldo. De asemenea, în minutul 7 al partidei din Liga Națiunilor este programat un omagiu simbolic dedicat fostului căpitan, organizat cu acordul UEFA.

Hotărârea a fost luată joi, în urma unei întâlniri la care au participat președintele Federației Portugheze de Fotbal, Pedro Proença, selecționerul Jorge Jesus și cei trei căpitani ai echipei, Bernardo Silva, Rúben Dias și Bruno Fernandes.

Camera lui Cristiano Ronaldo din cantonament a rămas neocupată

Federația Portugheză de Fotbal a păstrat liberă camera pe care Cristiano Ronaldo o folosea în mod obișnuit în cantonamentul naționalei.

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Gestul are loc în timpul primei acțiuni a reprezentativei Portugaliei fără atacantul în vârstă de 41 de ani, după ce acesta și-a anunțat retragerea din fotbalul internațional.

Prezența lui Ronaldo la meciul de sâmbătă, de pe stadionul din Braga, nu a fost confirmată.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo. Sursă foto: Facebook

Fotbalistul s-a retras după un conflict cu selecționerul Portugaliei

Atacantul formației Al-Nassr și-a anunțat retragerea de la echipa națională pe 5 noiembrie, după un conflict cu selecționerul Jorge Jesus.

Tehnicianul a preluat reprezentativa Portugaliei după Cupa Mondială din 2026, competiție la care portughezii au fost eliminați de Spania în sferturile de finală, scor 0-1.

Cristiano Ronaldo a încheiat o carieră internațională de 23 de ani, în care a devenit recordmenul Portugaliei atât la numărul de selecții, cât și la golurile marcate.

Meciul cu Danemarca va fi prima partidă disputată de Portugalia după anunțul oficial al retragerii sale.

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