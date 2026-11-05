Cristiano Ronaldo a anunțat că va pune capăt carierei sale la naționala Portugaliei după meciurile din pauza internațională din noiembrie. Atacantul în vârstă de 41 de ani a făcut publică decizia printr-un mesaj video pe rețelele sociale, în care a vorbit despre încheierea unui capitol important din viața sa.

Ronaldo va părăsi reprezentativa portugheză după 23 de ani, perioadă în care a devenit cel mai prolific marcator și jucătorul cu cele mai multe apariții în fotbalul internațional masculin. Bilanțul său este de 146 de goluri în 234 de partide.

În mesajul de retragere, fotbalistul a spus că va renunța la tricoul cu numărul 7, pe care l-a purtat în cea mai mare parte a carierei sale la națională.

Debutul lui Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei a avut loc în august 2003, într-un meci amical cu Kazahstan. Un an mai târziu, atacantul participa la primul său turneu major, Campionatul European organizat chiar în Portugalia.

De-a lungul carierei internaționale, Ronaldo a participat la șase ediții ale Campionatului European și la șase turnee finale ale Cupei Mondiale. În vara anului 2026, a devenit primul fotbalist care a înscris la șase ediții diferite ale Mondialului.

Cele 146 de goluri marcate pentru Portugalia reprezintă un record mondial la nivelul echipelor naționale masculine. Ronaldo deține și recordul de 234 de selecții, depășind orice alt jucător din fotbalul internațional masculin.

Cristiano Ronaldo a fost căpitanul Portugaliei la câștigarea Campionatului European din 2016, primul titlu continental din istoria reprezentativei. În finala cu Franța, atacantul a fost înlocuit în prima repriză din cauza unei accidentări, dar a continuat să-și încurajeze colegii de pe marginea terenului. Portugalia s-a impus cu 1-0 după prelungiri, prin golul lui Éder.

Ronaldo a mai câștigat cu naționala două ediții ale Ligii Națiunilor, în 2019 și 2025. În finala din 2019, Portugalia a învins Olanda cu 1-0, iar în 2025 a trecut de Spania după loviturile de departajare, la capătul unui meci încheiat 2-2.

Anunțul lui Ronaldo vine după un episod tensionat petrecut în toamna acestui an, când atacantul a părăsit cantonamentul Portugaliei înaintea unui meci din Liga Națiunilor.

Fotbalistul a fost nemulțumit după ce nu a fost utilizat în partida cu Norvegia și a aflat că nu urma să fie titular împotriva Danemarcei. Ulterior, într-un mesaj publicat în octombrie, Ronaldo a explicat motivele plecării și a spus că nu intenționează să renunțe atunci la națională.

Selecționerul Jorge Jesus afirmase că revenirea atacantului rămâne posibilă, iar președintele Federației Portugheze de Fotbal, Pedro Proença, susținuse că situația poate fi rezolvată în interiorul echipei.

Ronaldo a precizat ulterior că își dorește să aibă parte de unul sau mai multe meciuri de rămas-bun în tricoul Portugaliei.

Portugalia are programate două partide în noiembrie, în Liga Națiunilor: pe 14 noiembrie, împotriva Danemarcei, și pe 17 noiembrie, în deplasare, cu Țara Galilor.

După această perioadă, Cristiano Ronaldo va încheia cariera internațională, lăsând în urmă recordurile de goluri și selecții stabilite în tricoul Portugaliei.