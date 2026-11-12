În timp ce naționala Portugaliei începe o nouă etapă fără cel mai important jucător din istoria sa, Cristiano Ronaldo își canalizează energia spre o carieră în cinematografie. Fostul căpitan al lusitanilor a publicat primele imagini oficiale din noul său proiect de televiziune, un serial dramatic în care nu doar că este producător executiv, ci va și interpreta propriul rol, conform gazzetta.it.

La scurt timp după anunțul privind retragerea din reprezentativa țării sale, starul legitimat la Al-Nassr își petrece pauza internațională pe platourile de filmare. Miercuri, sportivul a distribuit pe contul său de Instagram o fotografie în care apare alături de Matthew Vaughn, celebrul regizor britanic cunoscut pentru producții de succes precum „Kingsman”, „X-Men: Începutul” sau „Escrocherii, crime și botanică”.

„Vești excelente! Producția primului meu serial de televiziune, „Day 1s”, tocmai a început. Urmează noutăți foarte curând!”, a transmis starul portughez pe rețelele de socializare, confirmând entuziasmul din jurul acestui debut în lumea filmului.

Informațiile despre implicarea sa au apărut încă din luna iulie, când sportivul a confirmat că face parte atât din echipa de producție, cât și din distribuție. Acțiunea producției explorează culisele și lumea complexă a fotbalului britanic din perspectiva unui agent influent de jucători. Rolul principal îi revine lui Damian Lewis, actorul renumit pentru evoluția sa din serialul „Homeland”.

Pe lângă imaginea cu regizorul britanic, Ronaldo a publicat alte două fotografii exclusive de la filmări. Prima surprinde un dialog intens între personajul interpretat de Damian Lewis, Stanley Dalton, și un alt personaj jucat de celebrul rapper britanic Dave. A doua fotografie transpune spectatorii direct în atmosfera din culise, fiind realizată în vestiarele clubului Brentford, având în fundal jucătorii echipei engleze.

Distribuția este una de excepție. Cristiano Ronaldo își joacă propriul rol de fotbalist de elită, alături de o altă legendă a sportului rege, Thierry Henry. Întregul concept al proiectului a fost conceput de Darren Dein, cel care este agentul lui Thierry Henry.

Serialul este realizat prin intermediul companiei „UR•Marv”, un joint-venture deținut de Cristiano Ronaldo și Matthew Vaughn. Pentru această casă de producție, „Day 1s” reprezintă primul proiect cinematografic lansat pe piață.

Această tranziție spre lumea filmului vine la doar o săptămână după ce atacantul de la Al-Nassr a pus capăt carierei sale internaționale. Decizia a venit la o lună după ce fotbalistul a părăsit cantonamentul primei reprezentative pe fondul unor neînțelegeri și al unei ruptură relaționale cu selecționerul Jorge Jesus.

În mod oficial, s-a încheiat astfel o eră uriașă de 23 de ani în tricoul echipei naționale a Portugaliei. Această perioadă de toamnă a consemnat doborârea a nenumărate recorduri, concretizate în 234 de selecții, 146 de goluri marcate și trei trofee majore cucerite, cel mai important fiind titlul de la Euro 2016.

În consecință, „Seleçao” s-a reunit pentru prima dată fără prezența emblematicului său capitan, pregătindu-se pentru ultimele două confruntări din cadrul Ligii Națiunilor: partida de sâmbătă, programată împotriva Portugaliei, urmată de duelul de marți împotriva reprezentativei Țării Galilor.