Lucrările de bază pentru consolidarea și reabilitarea planșeului din Piața Unirii, în zona Pasajului Unirii din București, ar urma să fie finalizate până la sfârșitul anului 2026, fără perturbări majore ale circulației și activităților din zonă.

Anunțul a fost făcut vineri, 6 noiembrie, de Cristian Erbașu, directorul general al companiei Construcții Erbașu, firma care conduce asocierea responsabilă de executarea proiectului.

Potrivit acestuia, finanțarea lucrărilor a fost asigurată, iar intervențiile care vor continua după încheierea etapei principale vor avea un impact redus asupra traficului și vieții cotidiene din centrul Capitalei. Proiectul vizează consolidarea și reabilitarea planșeului de acoperire a râului Dâmbovița, o infrastructură importantă pentru zona Pieței Unirii.

Cristian Erbașu a precizat că intervențiile esențiale la planșeul din Piața Unirii se apropie de finalizare, iar calendarul actual permite încheierea acestora până la sfârșitul anului.

„Pentru Pasajul Unirii a fost asigurată finanțarea și, în momentul de față, cred că lucrările de bază ale pasajului vor fi finalizate până la sfârșitul anului și nu vor afecta circulația. Nu vor afecta viața în jurul pasajului. Vor mai fi și alte lucrări mai puțin importante care nu vor afecta însă bunul mers al activității în jurul pasajului”, a declarat directorul general al Construcții Erbașu.

Declarația a fost făcută în cadrul conferinței „Provocări concurențiale în sectorul construcțiilor”, organizată la Sinaia.

Reprezentantul companiei a făcut astfel distincția între lucrările de bază, care ar urma să fie încheiate în 2026, și intervențiile secundare, care vor continua ulterior, fără să provoace perturbări importante în zonă.

Proiectul de consolidare și reabilitare a planșeului din Piața Unirii are o istorie administrativă care începe înainte de semnarea contractului de execuție.

În iulie 2023, Primăria Sectorului 4 a primit o singură ofertă la licitația pentru lucrările asupra planșeului care acoperă râul Dâmbovița. Oferta a fost depusă de asocierea formată din Construcții Erbașu, în calitate de lider, Concrete & Design Solution și Bog'Art.

Contractul pentru reabilitarea Planșeului Unirii a fost semnat în ianuarie 2024, pentru o valoare de 867,75 milioane de lei, fără TVA, potrivit informațiilor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Ulterior, în august 2024, Adrian-Ioan Veștea, ministrul Dezvoltării de la acea vreme, a semnat contractul de finanțare pentru proiectul intitulat „Regenerarea spațiilor publice în zona Pasajul Unirii, prin realizarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a planșeului de acoperire a râului Dâmbovița în Piața Unirii”.

Planșeul din Piața Unirii reprezintă o componentă importantă a infrastructurii centrale a Bucureștiului. Consolidarea și reabilitarea acestuia urmăresc îmbunătățirea condițiilor de siguranță și refacerea unei structuri care necesită intervenții ample.

Finalizarea lucrărilor principale până la sfârșitul anului ar reprezenta o etapă importantă pentru proiect și pentru zona intens circulată din centrul Capitalei. Totuși, declarația lui Cristian Erbașu nu înseamnă că întregul proiect va fi încheiat până la acea dată, întrucât sunt prevăzute și intervenții suplimentare.