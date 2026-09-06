Restricțiile de circulație din Piața Unirii, în zona Cantemir – restaurant Horoscop, vor fi ridicate începând de luni, a anunțat duminică primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. Măsura fusese introdusă la începutul verii, în cadrul lucrărilor pentru consolidarea și înlocuirea Planșeului Unirii. Potrivit edilului, lucrările vor continua în interiorul șantierului, iar obiectivul este ca întreaga placă de beton a noului planșeu să fie finalizată până la sfârșitul acestui an.

Daniel Băluță a anunțat ridicarea restricțiilor în timpul unei vizite pe șantierul Planșeului Unirii, cu o zi înainte de începerea noului an școlar. Primarul Sectorului 4 a precizat că revenirea traficului la condițiile obișnuite reprezintă respectarea termenului anunțat anterior.

„Începând de mâine dimineață, ridicăm restricțiile de circulație din Piața Unirii, din zona Cantemir, restaurant Horoscop, pe care le-am introdus la începutul verii. Exact așa cum le-am promis oamenilor”, a declarat Daniel Băluță.

Edilul a explicat că ridicarea restricțiilor are loc înainte de începerea școlii, perioadă în care traficul din Capitală revine, în mod obișnuit, la valori mai ridicate.

„Mâine începe școala. Traficul în București va reveni la valorile sale obișnuite, iar noi ne-am ținut de cuvânt”, a mai spus primarul Sectorului 4.

Băluță le-a mulțumit constructorilor pentru ritmul în care au fost executate lucrările și pentru mobilizarea de pe șantier.

Primarul Sectorului 4 a afirmat că intervențiile au avansat într-un ritm susținut și că rezultatele lucrărilor sunt deja vizibile.

„Pentru asta, vreau să le mulțumesc în primul rând constructorilor, pentru seriozitate, pentru mobilizare, pentru efortul uriaș pe care l-au făcut aici zi de zi. S-a lucrat mult, s-a lucrat repede și mai ales s-a lucrat bine. Iar rezultatul se vede”, a declarat Daniel Băluță.

Ridicarea restricțiilor nu înseamnă și finalizarea lucrărilor la Planșeul Unirii. Potrivit lui Daniel Băluță, activitatea se va concentra, de acum înainte, în interiorul zonei de șantier.

Primarul a amintit că lucrările au început la 10 iunie anul trecut și că, la acel moment, au existat temeri că intervenția va transforma centrul Capitalei într-un șantier pentru o perioadă îndelungată.

„Când am început acest proiect, pe data de 10 iunie anul trecut, probabil că au fost destui cei care s-au gândit: «Gata, ani de zile vom avea o groapă imensă în mijlocul Bucureștiului»”, a spus edilul.

Următoarea țintă anunțată de administrația locală este finalizarea întregii plăci de beton a noului planșeu până la sfârșitul anului.

„De astăzi înainte, lucrările noastre se vor desfășura în interiorul șantierului, iar obiectivul nostru este ca până la sfârșitul acestui an să terminăm întreaga placă de beton a noului planșeu și sunt convins că vom reuși”, a declarat Daniel Băluță.

În paralel cu lucrările la noul planșeu, administrația locală intenționează să colaboreze cu specialiștii Apa Nova pentru readucerea fântânilor din Piața Unirii în poziția în care se aflau înainte de intervențiile din zonă.

După finalizarea acestei etape, Primăria Sectorului 4 va colabora cu Primăria Capitalei pentru amenajarea din nou a Parcului Unirii.

Daniel Băluță a precizat că, împreună cu Primăria Capitalei și primarul general, va fi stabilită soluția pentru refacerea parcului.

Obiectivul declarat este ca spațiul să fie amenajat astfel încât să fie „mai verde și mai practic decât a fost înainte”.

Lucrările la Planșeul Unirii vor continua în zona de șantier, în timp ce circulația rutieră din zona Cantemir – restaurant Horoscop urmează să revină la condițiile obișnuite începând de luni.