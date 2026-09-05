Lucrările de refacere a Planșeului Unirii au intrat într-o nouă etapă, iar ultimele restricții de circulație instituite în zona Piața Unirii – Cantemir – restaurant Horoscop urmează să fie ridicate înainte de începerea noului an școlar. Primăria Sectorului 4 a anunțat că intervențiile la noua structură continuă în interiorul șantierului, după ce aproximativ 70% din noul planșeu a fost deja realizat.

Potrivit administrației Sectorului 4, detaliile privind redeschiderea circulației, stadiul actual al lucrărilor și etapele următoare ale proiectului vor fi prezentate duminică, 6 septembrie, de primarul Daniel Băluță, în cadrul unei conferințe de presă organizate în șantierul din Piața Unirii.

Restricțiile de trafic din zona Piața Unirii – Cantemir – restaurant Horoscop au fost instituite la începutul verii, în contextul celei de-a patra etape a lucrărilor.

Constructorii lucrează în prezent în zona restaurantului Horoscop și în apropierea Podului Șerban Vodă. Finalizarea acestei etape permite, potrivit informațiilor transmise de autorități și constructori, eliminarea ultimelor restricții de circulație instituite pentru desfășurarea lucrărilor.

Termenul anunțat coincide cu începutul noului an școlar. Cursurile anului școlar 2026-2027 încep luni, 7 septembrie.

În ultimele zile, constructorii au continuat lucrările astfel încât zonele de la suprafață să poată fi redate treptat circulației.

Un tronson al drumului care traversează Piața Unirii, între Splaiul Independenței și Bulevardul Corneliu Coposu, a fost deja redeschis traficului după refacerea carosabilului, a trotuarelor și realizarea marcajelor rutiere.

Lucrările structurale au ajuns la aproximativ 70% din lungimea totală a noului planșeu.

Potrivit informațiilor prezentate de constructori, au fost finalizate 15 dintre cele 19 tronsoane ale noii structuri. Totodată, au fost executați toți piloții necesari pentru fundarea planșeului.

Vechiul planșeu, construit în urmă cu aproape un secol, a fost demolat integral. În locul acestuia este realizată o structură nouă, pe tronsoane, în paralel cu lucrările de infrastructură și cu intervențiile necesare pentru refacerea suprafeței.

În luna august, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, anunța că 15 dintre cele 19 tronsoane ale noului planșeu erau deja realizate și că peste 75% din grinzile de coronament și radierul noii construcții fuseseră executate.

Ridicarea restricțiilor de trafic nu înseamnă și încheierea lucrărilor la Planșeul Unirii.

Intervențiile structurale continuă în interiorul șantierului, iar obiectivul anunțat de administrația Sectorului 4 este ca întreaga placă de beton a noului planșeu să fie finalizată până la sfârșitul anului.

Daniel Băluță preciza, la sfârșitul lunii august, că după finalizarea lucrărilor la structură va urma refacerea parcului din Piața Unirii, cu alei și spații verzi.

În paralel cu lucrările la planșeu, în această etapă sunt realizate și lucrări solicitate de Administrația Națională „Apele Române”. Potrivit informațiilor prezentate de primarul Sectorului 4, sunt montate două conducte de mare capacitate pentru preluarea surplusului de apă din Dâmbovița, atunci când situația o impune.

Lucrările pentru refacerea Planșeului Unirii au început în iunie 2025. Proiectul a fost împărțit în mai multe etape, astfel încât intervențiile să poată continua concomitent cu menținerea circulației în cât mai multe zone.

În prima parte a proiectului, traficul a fost deviat în zona Splaiul Independenței – Piața Națiunile Unite, după începerea săpăturilor în zona Hanul lui Manuc. Ulterior, au fost introduse noi restricții în zona fântânilor din Piața Unirii.

În primăvara acestui an, administrația Sectorului 4 anunța că lucrările ajunseseră la aproximativ 50%, iar circulația urma să fie redeschisă în zona Hanului lui Manuc. La acel moment, erau raportate 220 de metri liniari de planșeu vechi demolați, 210 piloți forați realizați și șapte tronsoane din noua placă de beton turnate.

În mai 2026, circulația pe traseul din zona străzii Halelor a fost redeschisă, iar ulterior au fost introduse restricțiile aferente etapei a patra, în zona parcului și a restaurantului Horoscop.

În prezent, proiectul a ajuns la aproximativ 70%, cu 15 dintre cele 19 tronsoane ale noului planșeu executate și cu lucrările de fundare finalizate.

Proiectul este realizat de asocierea formată din Construcții Erbașu, Bog’Art și Concrete & Design Solutions, în cadrul investiției derulate de Primăria Sectorului 4.

Finanțarea proiectului este asigurată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Lucrările vizează refacerea completă a vechiului planșeu din Piața Unirii și realizarea unei noi structuri care să preia infrastructura rutieră și pietonală de la suprafață.

După finalizarea structurii, proiectul va intra și în etapele de refacere a suprafeței Pieței Unirii, inclusiv a spațiilor verzi și a aleilor.