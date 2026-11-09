Rodrigo Mora nu dorește să preia tricoul cu numărul 7 purtat de Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei, după retragerea internațională a legendarului atacant.

Tânărul fotbalist portughez a fost întrebat despre posibilitatea de a purta numărul devenit emblematic pentru echipa națională și a explicat că preferă să rămână la numărul 86.

Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului DAZN, după ce Cristiano Ronaldo a anunțat, la 5 noiembrie 2026, că își încheie cariera la prima reprezentativă.

Rodrigo Mora, născut în 2007, a vorbit și despre experiența de a împărți vestiarul cu atacantul portughez, pe care îl consideră un idol.

Întrebat dacă și-ar dori să poarte numărul 7 după plecarea lui Cristiano Ronaldo de la națională, Rodrigo Mora a respins ideea fără ezitare. Fotbalistul a explicat că nu se gândește să preia tricoul fostului căpitan și că numărul 86 este suficient pentru el.

„Nu, nu, nu, nu, nici nu mă gândesc la asta, este mult prea mult. Numărul 86 este bun”, a declarat tânărul jucător, potrivit DAZN.

Mora a vorbit și despre respectul pe care îl are pentru Cristiano Ronaldo, subliniind că a fost un privilegiu să joace alături de acesta și să împartă vestiarul cu unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria Portugaliei.

„Am fost foarte norocos să joc cu Cristiano și să împart vestiarul cu el. Este idolul tuturor. S-a retras de la națională, iar Portugalia îi este extrem de recunoscătoare pentru tot ce a făcut”, a spus Rodrigo Mora.

Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea din naționala Portugaliei pe 5 noiembrie 2026, punând capăt unui parcurs început în august 2003. În cele 23 de ani petrecuți la prima reprezentativă, atacantul a stabilit recorduri care îl plasează în fruntea statisticilor fotbalului internațional masculin.

La momentul retragerii, Ronaldo avea 234 de selecții și 146 de goluri pentru Portugalia. Ambele cifre reprezintă recorduri mondiale la nivelul echipelor naționale masculine.

Printre cele mai importante realizări ale sale se numără câștigarea Campionatului European din 2016 și a două ediții ale Ligii Națiunilor, în 2019 și 2025. De asemenea, Ronaldo a devenit primul fotbalist care a marcat la șase ediții diferite ale Cupei Mondiale.

Retragerea sa lasă vacant unul dintre cele mai recognoscibile numere din fotbalul portughez. Tricoul cu numărul 7 a fost asociat cu Ronaldo timp de peste două decenii, iar înlocuirea sa va reprezenta o decizie importantă pentru națională.

Născut în 2007, Rodrigo Mora face parte din noua generație de fotbaliști portughezi. Format la academia lui FC Porto, mijlocașul ofensiv a atras atenția prin evoluțiile sale și a ajuns în atenția selecționerului Jorge Jesus.

Refuzul de a prelua numărul 7 arată că tânărul fotbalist preferă să își păstreze propriul număr și să nu intre în comparația directă cu Ronaldo. De altfel, numărul 86 este cel pe care Mora l-a asociat cu parcursul său de până acum.

Portugalia se pregătește pentru o nouă etapă după retragerea celui mai bun marcator din istoria naționalei. Următoarele convocări și meciuri vor oferi indicii despre modul în care echipa își va reorganiza lotul și despre jucătorii care vor prelua responsabilitățile lăsate de fostul căpitan.