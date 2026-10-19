Comisia de Disciplină din cadrul Federației Portugheze de Fotbal a stabilit sancțiunea oficială pentru Cristiano Ronaldo, în urma incidentului provocat de plecarea neautorizată a acestuia din cantonamentul naționalei. Decizia vine după finalizarea procedurii disciplinare deschise împotriva atacantului, care se afla deja în stare de suspendare preventivă, conform gsp.ro.

Conform hotărârii oficiale, căpitanul selecționatei lusitane a primit o suspendare de 30 de zile și o amendă financiară în valoare de 255 de euro.

Forul disciplinar portughez a detaliat în decizia sa motivele care au stat la baza sancționării fotbalistului.

În acești termeni și în baza motivelor expuse, Comisia de Disciplină hotărăște, în prezenta cauză, să admită în totalitate acuzația și, prin urmare, să îl condamne pe inculpatul Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro pentru săvârșirea cu intenție a abaterii disciplinare prevăzute și sancționate de art. 160, alin. 1 din RDFPF, aplicându-i sancțiunea suspendării pe o perioadă de 30 de zile și, cu titlu accesoriu, sancțiunea unei amenzi stabilite la 255 de euro, se precizează în textul deciziei.

Deși perioada de suspendare este de o lună, aceasta nu va afecta prezența lui Cristiano Ronaldo la următoarele meciuri internaționale ale naționalei sale. Deoarece incidentul s-a petrecut pe data de 30 septembrie, chiar în ajunul disputei cu Danemarca de la Copenhaga, iar următoarea acțiune a reprezentativei este fixată pentru 14 noiembrie, fotbalistul va fi eligibil pentru joc.

Astfel, starul lusitan va putea fi folosit în partida revanșă împotriva selecționatei nordice din 14 noiembrie, precum și în duelul stabilit pentru 17 noiembrie împotriva Țării Galilor, la Cardiff.

Tensiunile dintre căpitan și conducerea tehnică au atins punctul culminant înaintea meciului cu Danemarca din Liga Națiunilor. În urma anunțului făcut de selecționerul Jorge Jesus în cadrul conferinței de presă, prin care a confirmat că atacantul nu va începe meciul ca titular, Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul din Danemarca la bordul unui avion privat.

Maniestarea a survenit după câteva zile în care conflictul dintre cele două părți a mocnit, perioadă în care fotbalistul a efectuat doar antrenamente parțiale.

Ulterior plecării sale, Cristiano Ronaldo a transmis o scrisoare amplă, de peste 2000 de cuvinte, în care a analizat situația creată și a explicat că își asumă pe deplin urmările gestului său.

„Consecințele gestului meu trebuie evaluate și sancționate de Federația Portugheză de Fotbal. Consider că sancțiunea nu trebuie să beneficieze de circumstanțe atenuante. Nu sunt un jucător oarecare, sunt căpitanul echipei, iar acest lucru reprezintă o circumstanță agravantă. Mi-am cerut deja scuze, dar știu că faptele trebuie să aibă consecințe. Cine este în fotbal de atât timp cât sunt eu știe că, indiferent de statutul fiecăruia, regulile sunt aceleași pentru toți.”, afirmat Ronaldo.