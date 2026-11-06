Paul Mackenzie, liderul unei secte evanghelice apocaliptice din Kenya, a fost condamnat la 200 de ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de moartea a 190 de copii și a unui adult. Acesta își îndemna adepții să renunțe la hrană și apă, promițându-le că astfel vor putea „se întâlni cu Iisus”, potrivit AFP.

Cazul, cunoscut drept „masacrul din pădurea Shakahola”, a ieșit la iveală în 2023, când sute de cadavre au fost descoperite într-o zonă rurală din apropierea stațiunilor de pe litoralul kenyan, în regiunea Malindi. Tragedia este considerată una dintre cele mai grave din istoria recentă a țării, fiind legată de abuzurile comise de grupări religioase extremiste.

Sentința a fost pronunțată vineri de un tribunal din orașul portuar Mombasa. Judecătoarea Diana Kavedza Mochache a stabilit pedepse de câte 100 de ani de închisoare pentru fiecare dintre cele 183 de persoane care au murit în urma înfometării și o pedeapsă similară pentru alte opt victime ucise prin „omucidere directă”.

Pedepsele vor fi executate simultan, ceea ce înseamnă că Paul Mackenzie va avea de ispășit o condamnare totală de 200 de ani de închisoare.

Alături de liderul sectei au fost găsiți vinovați și 28 de complici. Dintre aceștia, 26 au primit pedepse cuprinse între 100 și 160 de ani de închisoare, în timp ce alți doi au fost condamnați la câte 10 ani.

Apărarea a anunțat că va contesta hotărârea în instanță.

Procurorii solicitaseră pedeapsa cu moartea pentru Paul Mackenzie, aceasta fiind prevăzută de legislația kenyană. În Kenya, însă, ultima execuție a avut loc în 1987.

Ancheta a scos la iveală practici extrem de violente impuse de liderul religios. Potrivit mărturiilor prezentate în instanță, Paul Mackenzie ar fi organizat înfometarea adepților după o așa-numită „ierarhie a morţii”.

Copiii erau primii obligați să renunțe la hrană, urmați de adolescenți, femei și, în cele din urmă, bărbați.

Tragedia a distrus numeroase familii. Francis Wanje, un profesor pensionar în vârstă de 62 de ani, și-a pierdut doi nepoți în această tragedie. Înainte de pronunțarea sentinței, acesta a vorbit despre suferința familiei sale.

„Nimic nu poate alina durerea”, a declarat bărbatul, care spera ca liderul sectei să primească pedeapsa capitală.

Un alt nepot al său, în vârstă de 11 ani, a supraviețuit după ce a fost salvat în martie 2023. Potrivit documentelor judiciare, copilul nu mâncase timp de opt zile. Ceilalți doi frați ai săi, de 2 și 5 ani, au murit după ce părinții le-au interzis să bea apă și să mănânce, urmând instrucțiunile lui Mackenzie.

În timpul procesului, martorii au descris regulile impuse de liderul religios. Acesta respingea educația formală, pe care o considera „satanică”, și le spunea adepților că medicina modernă și spitalele sunt instrumente ale diavolului.

Mackenzie îi îndemna să renunțe la viața obișnuită și să se retragă într-o proprietate de aproximativ 325 de hectare din pădurea Shakahola, o regiune întinsă cu vegetație de tufăriș de pe litoralul kenyan.

Liderul sectei a fost arestat în aprilie 2023, după ce un grup care apăra drepturile omului a alertat autoritățile cu privire la situația unor adepți. Mai multe persoane au fost salvate, iar verificările poliției au dus la descoperirea unor gropi comune de mică adâncime.

Comisia Națională pentru Drepturile Omului din Kenya a estimat, în 2024, că numărul victimelor ajunsese la 429. O parte dintre persoanele găsite nu fuseseră încă identificate.

În ianuarie 2026, Paul Mackenzie a fost pus din nou sub acuzare, după descoperirea altor 52 de cadavre într-un sat din apropiere. Liderul sectei se confruntă și cu acuzații separate de omucidere din culpă și terorism.

Paul Mackenzie a fondat în 2003 organizația religioasă „The Good News International Church” („Biserica Internaţională a Veştilor Bune”). Aceasta a deschis mai multe filiale în Nairobi și în localitățile de pe coasta Kenyei, atrăgând mii de adepți.

În 2019, Mackenzie a dispus închiderea filialelor. Ulterior, cazul său a readus în atenția publică problema controlului asupra organizațiilor religioase din Kenya.

Mai mulți cetățeni au cerut adoptarea unor reguli mai stricte pentru supravegherea grupărilor religioase, după ce s-a aflat că Paul Mackenzie fusese arestat de două ori și eliberat înainte de tragedia din pădurea Shakahola.