Secta unui pastor brazilian promite vindecări miraculoase în România. De ce nu pot interveni autoritățile

Un pastor de origine braziliană, stabilit în România de la începutul anilor 2000, este în centrul unui val de controverse după ce pe rețelele sociale au apărut zeci de clipuri în care susținători ai săi afirmă că s-ar fi vindecat miraculos de boli grave după participarea la slujbele sale, potrivit Gândul.

Autoritățile române au spus că nu pot interveni în lipsa unor plângeri oficiale depuse de persoanele afectate. Bărbatul, cunoscut sub numele Hilton Santos, a obținut cetățenia română și a învățat limba locală, reușind să atragă adepți prin promisiunea unor „vindecări miraculoase” prin rugăciunile sale.

Potrivit surselor, mulți dintre cei care îl urmează provin din medii sărace și au un nivel redus de educație. Inițial, organizația fondată de acesta a fost denumită „Biserica Universală”, dar în prezent activează sub denumirea „Biserica Internațională a Harului lui Dumnezeu”, cu sediul în centrul Bucureștiului, pe Bulevardul Gheorghe Magheru, aproape de Teatrul Nottara.

Pe rețelele sociale, sunt prezentate mărturii dramatice, de la tumori care „ar fi dispărut peste noapte” la alte afecțiuni grave. Videoclipurile, uneori editate cu grafica unor canale de știri, creează impresia de autenticitate, dar nu există dovezi medicale independente care să confirme aceste vindecări.

Autoritățile române, inclusiv Poliția Capitalei, au transmis că nu există plângeri depuse împotriva pastorului și că, până în prezent, nu au fost deschise dosare pe numele său. Ciprian Olinici, secretar de stat pentru Culte, explică că statul nu poate verifica autenticitatea unui miracol și nu clasifică credințele religioase în „bune” sau „rele”.

Totuși, intervenția statului devine obligatorie atunci când afirmațiile privind vindecări duc la efecte concrete dăunătoare: abandonarea tratamentelor medicale, cererea de bani în schimbul „miracolelor” sau exploatarea persoanelor vulnerabile. Măsurile trebuie să respecte principiul proporționalității și să se bazeze pe probe clare.

„Orice afirmații despre vindecări garantate trebuie privite cu prudență, mai ales dacă sunt legate de donații sau renunțarea la tratamente prescrise. Persoanele vulnerabile pot deveni victime ale unor practici manipulative sau înșelătoare, chiar dacă acestea sunt prezentate în limbaj religios sau spiritual”, avertizează Ciprian Olinici.

Persoanele care consideră că au fost afectate pot sesiza autoritățile, ceea ce poate declanșa anchete conform legislației în vigoare. Statul român subliniază că respectă libertatea religioasă, dar are obligația de a proteja sănătatea și integritatea cetățenilor.