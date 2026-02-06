Fără acte de identitate. Cum a fost audiat Veaceslav Platon în dosarul lui Alexandr Stoianoglo. Video

Republica Moldova. Din sediul Ambasadei Republicii Moldova la Londra, controversatul afacerist Veaceslav Platon a făcut delaraţii prin teleconferinţă în favoarea fostului procuror general Alexandr Stoianoglo, cel care l-a salvat de executarea a 18 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare.

Veaceslav Platon a apărut pe ecran alături de consulul Republicii Moldova în Regatul Unit, Cristina Oleinic. La întrebarea instanţei privind identificarea lui Veaceslav Platon, Consulul a spus că Veaceslav Platon nu are asupra sa un act de identitate în original.

După o scurtă pauză, Cristina Oleinic a anunţat că Platon a prezentat un act de identificare eliberat de autorităţile britanice. În context, amintim că autorităţile de la Londra examinează demersul Chişinăului privind extrădarea lui Platon. Iar acesta are interdicţia de a părăsi Regatul Unit până la o decizie definitivă privind extrădarea.

Instanţa de la Chişinău i-a pus la dispoziţia lui Platon un traducător, după ce afaceristul a declarat că nu poate să facă declaraţii în limba română.

Totodată, instanţa l-a avertizat pe Platon să nu transforme audierea într-un show şi i-a cerut să se abţină de la declaraţii la persoană sau din alt context.

În pofida avertismentului, afaceristul a adus acuzaţii cu nemiluita în adresa guvernării de la Chişinău şi a justiţiei moldoveneşti, prezentându-se în acelaşi timp ca o victimă a sistemului. Întrebat cu ce se ocupă în Londra, Platon a răspuns că se ascunde de persecuţiile procurorilor moldoveni.

Veaceslav Platon a mai spus că el este un martor important în dosarul fraudei bancare şi i-a ajutat pe procurorii moldoveni să descopere cea mai mare infracţiune economică din Republica Moldova.

Platon s-a plâns pe faptul că nu a fost acceptat ca parte vătămată în dosarul Plahotniuc saz cel puţin în calitate de martor. El a adus acuzaţii şi în adresa preşedintei Maia Sandu pentru că s-a expus public împotriva eliberării sale şi că ar fi comandat reţinerea sa.

Afaceristul a fost avertizat de câteva ori că declaraţiile sale depăşesc contextul cauzei penale. Acesta însă le-a tăiat-o magistraţilor pe un ton răspicat: „Singuri mi-aţi zis ca să spun tot ce cunosc şi să nu ascund nimic. Iar acum nu-mi permiteţi să spun tot ce ştiu”.

Veaceslav Platon a infirmat acuzaţiile că i-ar fi dat lui Stoianoglo şpagă de milioane de euro pentru eliberarea sa din închioare. Afaceristul a declarat că nu a avutnicio relaţie de prieteni cu Stoianoglo, iar când era deputat în Parlament aproape că nici nu se saluta cu acesta.

Platon l-a mai caracterizat pe salvatorul său drept un procuror corect şi onest, care a înţeles în ce constră frauda bancară.

Cât priveşte activele de milioane ale celor două întreprinderi din Ucraina, care au fost înregistrate pe numele soţiei lui Stoianoglo, Platon a declarat că cele două firme erau falite şi că el nu a dispus niciodată transferul activelor pe numele altor persoane. „A fost o schemă pentru discreditarea procurorului general”, a declarat Platon.

Afaceristul a precizat că în această schemă au fost implicaţi doi foşti angajaţi ai săi din Ucraina, Vladimir Plahotniuc şi omul său, Serghei Iaralov, precum şi fostul şef al Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari.

Alexandr Stoianoglo, cel care a dispus revizuirea dosarului Platon pledează nevinovat şi susţinecă a fost reparată o eroare judiciară gravă.

„Scandalul în cazul eliberării lui Platon a fost provocat de Ilan Şor şi Vladimir Plahotniuc, care au interese. Instanţa va restabili adevărul şi alţi oameni vor fi atraşi la răspundere”, a declarat Stoianoglo pentru EvZ.

Elena Ceruţa, procurorul care a retras învinuirea faţă de Platon în cadrul şedinţei de examinare a cereriii de revizuire a dosarului în care acesta a fost condamnat la 18 ani de închisoare, consideră că procesul de judecată nu se desfăşoară chiar corect. „Suntem trataţi diferit la prezentarea probelor din partea acuzări şi dinpartea apărării”, a spus Ceruţa.

Inculpatul Dumitru Răileanu a refuzat să facă declaraţii.

Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo a ajuns deputat, fiind unul din cei patru lideri ai blocului electoral Alternativa, care au câştigat la alegerile din 28 septembrie opt mandate de deputat.

Stoianoglo este al doilea după Igor Dodon, cel care, în 2019 l-a făcut procuror general, iar în 2024 a fost pe cale să-l fac şi preşedinte de ţară, după numărul de dosare penale.

Dosarul în care fostul procuror general este învinuit de abuz în serviciu şi depăşirea atribuţiilor pentru că l-a eliberat de executarea pedepsei cu 18 ani de închisoare pe controversatul afacerist Veaceslav Platon. „Binefacerea” l-a costat pe Stoianoglo funcţia de procuror general.

Într-o investigaţie realizată de jurnaliştii din Ucraina, Platon l-ar fi răsplătit pe Stoianoglo cu active de cel puţin şase milioane de dolari pentru eliberarea sa.

Într-un dosar, în care Stoianoglo era învinuit de abuz în serviciu pentru că i-a eliberat îndemnizaţie unică unui procuror inculpat penal, fostul procuror general a fost achitat de Judecătoria Chişinău. Acum dosarul respectiv este pe rol la Curtea de Apel Centru.

Un alt dosar, pentru încălcarea inviolabilităţii vieţii personale, în care Stoianoglo este învinuit că a făcut publică corespondenţa dintre fostul şef al Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, şi fostul ambasador UE la Chişinău, Peter Mihalko, se află în gestiunea Judecătoriei Chişinău.

Un alt dosar, pornit pe numele lui Alexandr Stoianoglo pentru îmbogăţire ilicită, se află încă la etapa urmăririi penale în Procuratura Anticorupţie.

Dosarele pe numele lui Stoianoglo au fost gestionate de fostul procuror anticorupţie, Victor Furtună, acum şef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate. Chiar dacă a câştigat concursul pentru funcţia respectivă şi a trecut procedura de vetting, Furtună nu a fost confirmat în funcţie.

Un al procuror implicat în investigarea dosarelor Stoianoglo a fost Petru Iarmaliuc, care ulterior a fost înlăturat din Procuratura Anticorupţie.