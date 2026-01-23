De ce Veaceslav Platon nu a reuşit să-şi ajute salavatorii de la Chişinău.Video

Republica Moldova. Controversatul afacerist Veaceslav Platon, învinuit în mai multe dosare de fraudă şi escrocherie, nu a putut să facă de la Londra declaraţii în apărarea celor care l-au ajutat să iasă din închisoare, fiind condamnat irevocabil la 18 ani de detenţie în frauda bancară.

Este vorba despre dosarul în care fostul procuror general şi actualul deputat Alexandr Stoianoglo este învinuit de infracţiuni de corupţie. Alături de Stoianoglo, pe banca acuzaţilor au mai ajuns şi foştii săi subalterni, procurorii suspendaţi Elena Ceruţa şi Dumitru Răileanu.

Deşi Veaceslav Platon care se ascunde din vara anului 2021 la Londra de justiţia moldovenească, a anunţat că va depune declaraţii despre „cele două grupări criminale din Republica Moldova”, nu a putut deocamdată să-i ajute pe cei care s-au ales cu dosar penal pentru că l-au eliberat din închisoare.

Deşi Veaceslav Platon era gata să facă declaraţii, instanţa a refuzat ca să fie făcute de acasă sau din altă parte, fără autentificarea martorului. Astfel, instanţa a dispus ca declaraţiile să fie făcute din interiorul la Ambasadei, cu identificarea martorului, conform normelr de procedură penală.

Veaceslav Platon a mers la Ambasada Republicii Moldova de la Londra, dar nici de această dată nu au putut să facă declaraţii.

„Tocmai am ieșit de la ambasadă. Am fost primit, foarte politicos au vorbit cu mine, dar mi s-a explicat că nu pot fi luate declarații fără decizie de judecată și notificarea ambasadei. Nu au primit această decizie, dar sunt pregătiți să efectueze procedura oricând va fi emisă”, a explicat Platon într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale.

Instanţa de la Chişinău a amânat audierea lui Veaceslav Platon, dispunând ca până atunci să fie realizate toate acţiunile pentru respectarea procedurii.

Avocaţii inculpaţilor nu au fost mulţumiţi de amânarea audierii lui Platon. „Veceslav Platon a fost deja audiat prin teleconferinţă de acasă în cadrul altui dosar. Şi audierea dumnealui în astfel de condiţii a fost acceptată atunci şi de un judecător care face parte din actualul complet de judecată”, a declarat unul din avocaţii inculpaţilor.

EvZ precizează că la Judecătoria Chişinău există deja un precedent când Veaceslav Platon, controversatul afacerist eliberat din închisoare de fostul procuror general Alexandr Stoianoglo şi care a fugit la Londra ca să nu ajungă din nou după gratii, a fost audiat în calitate de parte vătămată prin teleconferinţă.

Este vorba de dosarul de învinuire a fostului şef al Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, de la care Platon pretinde despăgubiri morale de 300.000.000 USD.

Platon nu a fost identificat prin prezentarea unui document de identitate şi nici nu a putut să semneze pentru obligarea de a nu face declaraţii false. La fel, nici nu a fost întrebat despre locul aflării sale. Instanţa l-a întrebat dacă el este cu adevărat Veaceslav Platon, iar omul de pe ecran a răspuns afirmativ.

Pentru că Veaceslav Platon este vorbitor de limbă de rusă, în sala de şedinţe a fost prezent şi un traducător. Acesta a fost însă de formă. Şedinţa de judecată s-a desfăşurat în limba rusă. Audierea lui Platon a avut loc pe parcursul a două şedinţe de judecată.

Veaceslav Platon a declarat că îşi menţine acuzaţiile în adresa lui Viorel Morari şi declaraţiile făcute anterior. Afaceristul l-a acuzat pe Morari că este liderul unui grup criminal organizat creat de Plahotniuc. Iar fostul procuror anticorupţie, Adriana Beţişor, este mâna sa dreaptă.

„Ei primeau satisfacţii morale atunci când trimiteau oamenii la închisoare”, a declarat Platon.

Amintim că, toamna trecută, Judecătoria Chişinău l-a găsit vinovat pe Morari de imixtiune în justiţie, însă nu l-a condamnat pe motiv că a expirat termenul de prescripţie.

În cadrul şedinţei din 22 ianuarie a fost audiat în calitate de martor al apărării Ion Creţu, avocatul lui Platon. Acesta l-a prezentat pe Stoianoglo aproape ca pe un erou, spunând că a fost cel mai cinstit şi corect procuror general.

Potrivit apărătorului lui Veaceslav Platon, pe banca acuzaţilor nu trebuia să ajungă Stoianoglp şi subalternii săi, dar foştii procurori anticorupţie Adriana Beţişor şi Andrei Băieşu, care „i-au fabricat dosarul” clientului său.

Alexandr Stoianoglo, cel care a dispus revizuirea dosarului Platon pledează nevinovat şi susţinecă a fost reparată o eroare judiciară gravă.

„Scandalul în cazul eliberării lui Platon a fost provocat de Ilan Şor şi Vladimir Plahotniuc, care au interese. Instanţa va restabili adevărul şi alţi oameni vor fi atraşi la răsoundere”, a declarat Stoianoglo pentru EvZ.

Elena Ceruţa, procurorul care a retras învinuirea faţă de Platon în cadrul şedinţei de examinare a cereriii de revizuire a dosarului în care acesta a fost condamnat la 18 ani de închisoare, consideră că procesul de judecată nu se desfăşoară chiar corect. „Suntem trataţi diferit la prezentarea probelor din partea acuzări şi dinpartea apărării”, a spus Ceruţa.

Inculpatul Dumitru Răileanu nu a făcut act de prezenţă. Acesta şi-a justificat absenţa prin faptul că are de susţinut examene la Bucureşti, unde intenţionează să-şi facă o carieră în administraţia publică.

Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo a ajuns deputat, fiind unul din cei patru lideri ai blocului electoral Alternativa, care au câştigat la alegerile din 28 septembrie opt mandate de deputat.

Stoianoglo este al doilea după Igor Dodon, cel care, în 2019 l-a făcut procuror general, iar în 2024 a fost pe cale să-l fac şi preşedinte de ţară, după numărul de dosare penale.

Dosarul în care fostul procuror general este învinuit de abuz în serviciu şi depăşirea atribuţiilor pentru că l-a eliberat de executarea pedepsei cu 18 ani de închisoare pe controversatul afacerist Veaceslav Platon. „Binefacerea” l-a costat pe Stoianoglo funcţia de procuror general.

Într-o investigaţie realizată de jurnaliştii din Ucraina, Platon l-ar fi răsplătit pe Stoianoglo cu active de cel puţin şase milioane de dolari pentru eliberarea sa.

Într-un dosar, în care Stoianoglo era învinuit de abuz în serviciu pentru că i-a eliberat îndemnizaţie unică unui procuror inculpat penal, fostul procuror general a fost achitat de Judecătoria Chişinău. Acum dosarul respectiv este pe rol la Curtea de Apel Centru.

Un alt dosar, pentru încălcarea inviolabilităţii vieţii personale, în care Stoianoglo este învinuit că a făcut publică corespondenţa dintre fostul şef al Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, şi fostul ambasador UE la Chişinău, Peter Mihalko, se află în gestiunea Judecătoriei Chişinău.

Un alt dosar, pornit pe numele lui Alexandr Stoianoglo pentru îmbogăţire ilicită, se află încă la etapa urmăririi penale în Procuratura Anticorupţie.

Dosarele pe numele lui Stoianoglo au fost gestionate de fostul procuror anticorupţie, Victor Furtună, acum şef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate. Chiar dacă a câştigat concursul pentru funcţia respectivă şi a trecut procedura de vetting, Furtună nu a fost confirmat în funcţie.

Un al procuror implicat în investigarea dosarelor Stoianoglo a fost Petru Iarmaliuc, care ulterior a fostînlăturat din Procuratura Anticorupţie.