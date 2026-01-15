Procurorul şi avocaţii lui Vladimir Plahotniuc, la unison. Veaceslav Platon nu a fost acceptat ca martor

Republica Moldova. Controversatul afacerist Veaceslav Platon, care se ascunde de justiţia moldovenească al şaselea an la Londra, nu a fost acceptat ca martor al acuzării în dosarul penal în care Vladimir Plahotniuc este învinuit de frauda bancară.

Este pentru prima dată de la începutul examinării dosarului Plahotniuc în instanţă când atât acuzatorul de stat, cât şi avocaţii oligarhului a avut o poziţie comună: Platon nu poate fi acceptat ca martor.

După audierea părţilor, completul de judecată prezidat de magistratul Sergiu Stratan a respins unanim solicitare afaceristului fugar.

EvZ precizează că la Judecătoria Chişinău, oficiul Buiucani există precedentul de audierea a lui Veaceslav Platon prin teleconferinţă într-un alt dosar penal. Iar doi dintre magistraţii care examinează dosarul Plahotniuc au făcut parte din completul de judecată care l-a audiat pe fugarul de la Londra prin teleconferinţă.

Alexandru Cernei, procurorul pe caz, a fost succint în explicaţiile sale privind refuzul de a – l admite ca martor al acuzării. În opinia acuzatorului, Veaceslav Platon este învinuit în alte dosare ce ţin de frauda bancară, astfel veridicitatea declaraţiilor sale ar putea fi puse sub semnul întrebării.

,,Am solicitat ca această cerere să fie respinsă ca inadmisibilă pe motiv că nu sunt întrunite condițiile legale pentru a accepta o astfel de cerere, or Platon nu a fost inclus în lista probelor acuzării și nici nu a fost acceptat de partea apărării.

Circumstanțele sau aspectele care au fost incluse în această cerere se referă la episodul fraudei bancare care este la etapa de urmărire penală unde Platon a fost audiat și a depus declarații în cadrul urmăririi penale. În final scopul acestei cereri este în a se dezvinovăți, deoarece dânsul figurează în alte cauze penale conexe fraudei bancare” , le-a explicat jurnaliştilor procurorul Cernei.

Lucian Rogac, unul din avocaţii lui Plahotniuc, a declarat că prin dorinţa de a participa în şedinţă ca martor al acuzării, Platon ar urmări scopul personal de a se răzbuna pe Plahotniuc.

„Platon refuză de la cooperarea cu autorităţile moldoveneşti. Motivul invocat în cererea sa de a fi audiat prin teleconferinţă, că se află peste hotare, nu reprezintă o justificare. Fuga şi necooperarea deliberată nu pot servi motiv pentru audierea la distanţă.

A admite contrariul ar însemna să încurajeze atitudinea lui Platon de refuz al jurisdicţiei, dar cu participare selectivă, ceea ce depăşeşte normele din Codul de procedură penală. Se poate pune în discuţie compatibilitatea cooperării statului prin organele sale judiciare cu un fugar deja condamnat cum este Veaceslav Platon, aflat în Marea Britanie”, a declarat Rogac în instanţă.

EvZ precizează că la Judecătoria Chişinău există deja un precedent când Veaceslav Platon, controversatul afacerist eliberat din închisoare de fostul procuror general Alexandr Stoianoglo şi care a fugit la Londra ca să nu ajungă din nou după gratii, a fost audiat în calitate de parte vătămată prin teleconferinţă.

Este vorba de dosarul de învinuire a fostului şef al Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, de la care Platon pretinde despăgubiri morale de 300.000.000 USD.

Platon nu a fost identificat prin prezentarea unui document de identitate şi nici nu a putut să semneze pentru obligarea de a nu face declaraţii false. La fel, nici nu a fost întrebat despre locul aflării sale. Instanţa l-a întrebat dacă el este cu adevărat Veaceslav Platon, iar omul de pe ecran a răspuns afirmativ.

Pentru că Veaceslav Platon este vorbitor de limbă de rusă, în sala de şedinţe a fost prezent şi un traducător. Acesta a fost însă de formă. Şedinţa de judecată s-a desfăşurat în limba rusă. Audierea lui Platon a avut loc pe parcursul a două şedinţe de judecată.

Veaceslav Platon a declarat că îşi menţine acuzaţiile în adresa lui Viorel Morari şi declaraţiile făcute anterior. Afaceristul l-a acuzat pe Morari că este liderul unui grup criminal organizat creat de Plahotniuc. Iar fostul procuror anticorupţie, Adriana Beţişor, este mâna sa dreaptă.

„Ei primeau satisfacţii morale atunci când trimiteau oamenii la închisoare”, a declarat Platon.

Amintim că, toamna trecută, Judecătoria Chişinău l-a găsit vinovat pe Morari de imixtiune în justiţie, însă nu l-a condamnat pe motiv că a expirat termenul de prescripţie.

EvZ precizează că în doi judecători din completul de judecată – Angela Catană şi Ana Cucerescu, se regăsesc şi în completul de judecată care examinează dosarul Plahotniuc.

Cererea lui Platon de a fi audiat în calitate de martor al acuzării a parvenit în instanţă la 6 ianuarie 2026, după ce a fost trecută etapa audierii martorilor acuzării.

S-a întâmplat după ce primul martor al apărării în dosarul lui Vladimir Plahotniuc a declarat că a fost şantajată, în 2021, de conducerea Procuraturii Generale, care l-a eliberat pe Platon de executarea pedepsei de 18 ani de închisoare, cu un dosar penal ca să dea declaraţii false de natură să-l incrimineze pe fostul lider al Partidului Democrat.

Este vorba despre fosta președintă a Victoriabank Natalia Politov-Cangaș, care a făcut declaraţii favorabile oligarhului. Aceasta a oferit mai multe detalii despre tranzacţiile controversatului afacerist Veaceslav Platon la Victoriabank.

„Da, mi-au spus că mă scot din dosar penal. Nici nu mi-au propus să colaborez, ci mi-au spus direct, dintr-o poziție din asta înaltă. Martor îmi este avocatul. Nici nu vreau să-mi aduc aminte de acea situație. I-am spus: mă scuzați, dle procoruor, cred că dvs, trebuie să fiți cel care trebuie să aveți probleme de ordin penal”, a declarat Natalia Politov-Cangaș.

Mai mult, Natalia Politov-Cangaș susține că Platon i-a cerut să se retragă de la conducerea băncii. În acest scop, a venit la ea acasă şi i-a propus un „comision mare” .

Precizăm că cererea lui Veaceslav Platon de a fi audiat în calitate de martor are peste 200 de pagini. Ulterior, fugarul a declarat că timp de şase ani a adunat probe care îl incrimineză pe Plahotniuc în frauda bancară.

Vladimir Plahotniuc şi Veaceslav Platon nu au fost întrotdeauna duşmani înrăiţi şi au fost parteneri de afaceri, implementând diferite scheme de fraudă. Iar Platon i-ar fi compus scheme alambicate pentru Plahotniuc.

Nu se ştie când anume a trecut pisica neagră printre cei doi afacerişti conversaţi. Unii susţin că mărul discordiei ar fi tranzacţiile de la Victoriabank, alţi spun că ar fi vorba de hotelul Naţional. Sunt şi din cei care arată spre Laundromatul rusesc – schema care s-au spălat peste 20 de miliarde de dolari din Federaţia Rusă, prin băncile din Republica Moldova.

Dar este cert că atât Plahotniuc, cât şi Platon, la momentul când au controlat Procuratura au făcut tot posibilul ca să-l bage pe celălalt la închisoare.