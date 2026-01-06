Lupta oligarhilor în Judecătoria Chişinău. Martorul-surpriză care vrea să facă declaraţii în dosarul Plahotniuc

Republica Moldova. După ce mai mulţi martori ai apărării au dat declaraţii în favoarea oligarhului Vladimir Plahotniuc, un alt afacerist controversat, Veaceslav Platon, şi-a manifestat interesul de a da declaraţii în dosarul respectiv.

Cererea a fost depusă instanței de judecată, iar anunțul a fost făcut de completul de judecată în cadrul ședinței din 6 ianuarie.

Platon nu a precizat dacă vrea să depună mărturii în favoarea apărării sau a acuzării.

Reieşind din faptul că Veaceslav Platon a fost încarcerat şi condamnat în perioada guvernării lui Vladimir Plahotniuc, iar dosarul pe numele fostului lider al PDM a fost pornit în perioda când la conducerea Procuraturii Generale se afla Alexandr Stoianoglo, care a luat în calcul argumentele lui Platon, afaceristul ar putea fi martor al acuzării.

Potrivit avocatului lui Plahotniuc, Lucian Rogac, cererea lui Veaceslav Platon de a fi audiat în calitate de martor are peste 200 de pagini.

Controversatul afacerist, care se află lub control judiciar la Londra, iar autorităţile britanice urmează să decidă dacă va da curs cererii Chişinăului de a-l extrăda, a solicitat ca să fie audiat prin teleconferinţă.

Completul de judecată nu s-a expus asupra admiterii cererii lui Platon. Dar a anunţat că va transmite cererea avocaților lui Plahotniuc și procurorului de caz pentru a lua act de aceasta. Totodată, această chestiune urmează a fi clarificată în cadrul următoarei ședințe de judecată.

Precizăm că cercetarea judecătorească în dosarul Plahotniuc a trecut etapa audierii martorilor acuzării, fiind la etapa audierii martorilor apărării. Totodată, acceptarea audierii lui Platon ar pune instanţa într-o situaţie delicată.

„Lista martorilor acuzării se stabileşte la şedinţa preliminară. De obicei, sunt audiaţi mai întâi martorii acuzării, după care vine rândul martorilor apărării. Veaceslav Platon nu a fost inclus în lista martorilor acuzării şi nu are niciun statut în dosarul respectiv. Astfel, dacă instanţa va accepta solicitarea lui Platon, ar putea acuzată de părtinire.

Această solicitare trebuie să vină din partea procurorului. Instanţa este Femida cu ochii închişi, care pune la cântar probele”, a explicat pentru EvZ un procuror anticorupţie, care a solicitat anonimatul.

Primul martor al apărării în dosarul lui Vladimir Plahotniuc a declarat că a fost şantajată, în 2021, de conducerea Procuraturii Gexaminarea cauzei a fost amânată pentru perioada 11–15 mai 2026.enerale cu un dosar penal ca să dea declaraţii false de natură să-l incrimineze pe fostul lider al Partidului Democrat.

Este vorba despre fosta președintă a Victoriabank Natalia Politov-Cangaș, care a făcut declaraţii favorabile oligarhului. Aceasta a oferit mai multe detalii despre tranzacţiile controversatului afacerist Veaceslav Platon la Victoriabank.

Natalia Politov-Cangaș a declarat în instanţă, sub jurământ, că Plahotniuc nu este și nu va fi judecat pentru uzurparea puterii de stat, nu este și nu va fi judecat pentru frauda miliardului și nici laundromatul rusesc. Nu este și nu va fi judecat pentru contrabandă de țigări, spirt, droguri și bunuri de valoare. Mai mult va spun, 99.9% din toate infracțiunile comise de organizația Plahotniuc niciodată nu vor fi investigate.cel care i-a cerut să facă declaraţii false este fostul procuror general adjunct Ruslan Popov, care a deţinut funcţia respectivă în perioada când Procuratura Generală era condusă de Alexandr Stoianoglo, cel care l-a eliberat din închisoare pe Veaceslav Platon.

„Da, mi-au spus că mă scot din dosar penal. Nici nu mi-au propus să colaborez, ci mi-au spus direct, dintr-o poziție din asta înaltă. Martor îmi este avocatul. Nici nu vreau să-mi aduc aminte de acea situație. I-am spus: mă scuzați, dle procoruor, cred că dvs, trebuie să fiți cel care trebuie să aveți probleme de ordin penal”, a declarat Natalia Politov-Cangaș.

Fosta preşedinexaminarea cauzei a fost amânată pentru perioada 11–15 mai 2026.tă de la Victoriabank a oferit detalii despre toate etapele vânzărilor pachetelor de acțiuni ale băncii. Iar un accent aparte l-a pus pe tranzacţia dintre Plahotniuc și Platon.Natalia Politov-Cangaș a declarat Plahotniuc i-a vândut lui Platon acţiunile pe care le deţinea la Victoriabank încă în 2011, când a decis să se lanseze în politică.

Martora a afirmat în instanţă că, din momentul în care Veaceslav Platon a venit la Victoriabank, instituția ar fi început să deservească mai multe companii dubioase.

„Platon a fost numai prin persoane interpuse, în special persoane juridice, toți erau boschetari, el îi aducea, îi îmbrăca frumos, îi aducea la noi. Noi după asta am aflat și am investigat”, a declarat Politov-Cangaș.

Mai mult, Natalia Politov-Cangaș susține că Platon i-a cerut să se retragă de la conducerea băncii. În acest scop, a venit la ea acasă şi i-a propus un „comision mare” .

Vladimir Plahotniuc şi Veaceslav Platon nu au fost întrotdeauna duşmani înrăiţi şi au fost parteneri de afaceri, implementând diferite scheme de fraudă. Iar Platon i-ar fi compus scheme alambicate pentru Plahotniuc.

Nu se ştie când anume a trecut pisica neagră printre cei doi afacerişti conversaţi. Unii susţin că mărul discordiei ar fi tranzacţiile de la Victoriabank, alţi spun că ar fi vorba de hotelul Naţional. Sunt şi din cei care arată spre Laundromatul rusesc – schema care s-au spălat peste 20 de miliarde de dolari din Federaţia Rusă, prin băncile din Republica Moldova.

Dar este cert că atât Plahotniuc, cât şi Platon, la momentul când au controlat Procuratura au făcut tot posibilul ca să-l bage pe celălalt la închisoare.

Veaceslav Platon a ajuns de mai multe ori în atenţia oamenilor legii, dar sistemul de drept corupt din Republica Moldova l-a salvat pe afacerist de fiecare dată de închisoare. Singura dată când a fost posibil ca Platon să ajungă după gratii a fost în 2016, când guvernarea din Republica Moldova era condusă de Vladimir Plahotniuc, iar preşedinte al Ucrainei era Petru Poroşenko, camarad cu oligarhul de la Chişinău.

În 2018, Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru fraudă bancară. Sentinţa fiind menţinută irevocabil de Curtea Supremă de Justiţie.

În 2020, Veacelav Platon a fost eliberat din detenţie după ce procurorii, la indicaţia lui Stoianglo, şi-au retras acuzaţiile. Fapt care l-a costat pe Stoianoglo funcţia de procuror general şi l-a adus pe banca acuzaţilor. Eliberarea lui Platon a fost criticată de preşedinta Maia Sandu.

Platon a părăsit Republica Moldova în vara anului 2021, când Partidul Acţiune şi Solidaritate a ajuns la gguvernare.

Platon este învinuit că în perioada anilor 2011-2015 ar fi intrat în posesia a 43,11% din acțiunile băncii comerciale „Moldova-Agroindbank”, prin atac raider. Platon, care respinge acuzațiile, urma să se prezinte la audieri, însă, s-a eschivat, iar magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, au eliberat pe numele său mandat de arestare în contumacie.

Veaceslav Platon a fost reținut pe 13 martie 2025, în Marea Britanie, în urma solicitării de extrădare a autorităţilor de la Chişinău. Pe 23 iulie 2025, justiţia britanică a aprobat eliberarea lui Platon sub cauțiune în valoare de 330.000 de lire sterline.

Examinarea cererii de extrădare a lui Platon a fost amânată pentru perioada 11–15 mai 2026.