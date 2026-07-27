Exporturile de țiței ale Kazahstanului prin intermediul infrastructurii Caspian Pipeline Consortium au fost oficial reluate, ca urmare a repornirii procesului de preluare a petrolului de la companiile de transport și a reluării încărcărilor la terminalul maritim situat în portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră. Anunțul oficial a fost făcut de Ministerul Energiei din Kazahstan, conform Astana Times.

Procesul de încărcare a tancurilor petroliere se desfășoară în prezent la două dintre danele offshore cu punct unic de ancorare operate de consorțiu. Navele SEAMAJESTY și MILOS preiau în acest moment petrol furnizat de Tengizchevroil, cel mai important operator energetic care gestionează cel mai mare zăcământ de профил din Kazahstan.

Prin decizia de a accepta din nou țițeiul în rețea, producătorii au posibilitatea să își restabilească fluxurile de livrare către conducta CPC și să reia livrările externe prin terminalul de la Marea Neagră.

Reprezentanții ministerului de resort au subliniat că activitățile derulate la terminal vor fi monitorizate în permanență din perspectiva riscurilor de securitate, respectând cu strictețe normele de protecție aplicabile. Autoritățile din Kazahstan mențin un contact permanent cu conducerea operațională a CPC și cu marile corporații petroliere implicate, urmărind coordonarea eforturilor pentru a garanta continuitatea livrărilor de energie.

Măsura de reluare a activității vine la scurt timp după sistarea temporară a încărcărilor din săptămâna precedentă, cauzată de o serie de atacuri cu drone. Această întrerupere la nivelul conductei CPC, prin care se derulează aproape două procente din exporturile globale de țiței, a accentuat presiunile și incertitudinile pe piața internațională a energiei, pe fondul blocajelor din Orientul Mijlociu unde conflictul din Iran a afectat deja livrările tradiționale din Arabia Saudită și din alte țări din zona Golfului Persic.

Surse din piață au precizat că nivelul zilnic al producției kazahe de petrol și condensat a suferit o scădere accentuată, ajungând la 1,63 milioane de barili pe zi, comparativ cu media lunii iulie, care se situa la 2,07 milioane de barili pe zi.

Cea mai severă reducere a fost consemnată la perimetrul petrolier Tengiz, operat de compania americană Chevron, care reprezintă principala resursă de profil a țării. O sursă din industrie a indicat că volumul extras la Tengiz s-a redus la mai puțin de jumătate, coborând la aproximativ 406.000 de barili pe zi, față de o medie iulie de 925.000 de barili pe zi.

Scăderile au fost confirmate oficial și de Ministerul kazah al Energiei, care a explicat că giganții energetici au fost nevoiți să își limiteze extracția din cauza restricțiilor de intrare impuse de conducta CPC, ale cărei capacități de stocare ajunseseră aproape de limita maximă. „Ajustarea a fost o măsură tehnică menită să menţină stabile operaţiunile de producţie”, a precizat Ministerul Energiei.

Oleoductul CPC are o lungime totală de 1.510 kilometri și conectează direct zăcămintele petroliere din interiorul Kazahstanului cu portul Novorossiisk de la Marea Neagră. Țițeiul încărcat în navele maritime la acest terminal este livrat ulterior către piețele energetice din întreaga lume.

Prin această arteră de transport este vehiculat un procent de aproximativ 80% din totalul exporturilor petroliere ale Kazahstanului. Rețeaua este utilizată atât pentru tranzitul petrolului extras de mari grupuri occidentale precum Chevron, ExxonMobil, Eni sau Shell, cât și pentru preluarea unor volume de petrol din Federația Rusă.