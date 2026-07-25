Cum arată resursele de țiței ale României într-un scenariu fără importurile din Kazahstan. Analiză EVZ

România ocupă o poziție unică în peisajul energetic european, având o tradiție centenară în extracția și rafinarea petrolului. Cu toate acestea, consumul național depășește cu mult capacitatea de producție internă. Ceea ce transformă țara într-un importator net de țiței. Unul dintre cei mai importanți parteneri strategici din acest domeniu este Kazahstanul.

În contextul geopolitic volatil din această vară de la Marea Neagră și al dependenței de infrastructura regională de transport, precum conducta CPC/Caspian Pipeline Consortium, un scenariu în care Kazahstanul ar sista transportul de țiței ar genera unde de șoc în economia românească.

O analiză EVZ a resurselor actuale și a alternativelor arată clar vulnerabilitățile și soluțiile de avarie.

România dispune de resurse interne de țiței, însă acestea sunt într-un declin natural, majoritatea zăcămintelor fiind mature și exploatate de zeci de ani.

Producția autohtonă de țiței se stabilizează în jurul valorii de aproximativ 3 milioane de tone anual. OMV Petrom este practic singurul producător major de țiței din România, extrăgând resurse din bazinele on-shore. Producția internă reușește să acopere doar aproximativ 30% din necesarul de consum al rafinăriilor românești.

Zăcămintele noi necesită investiții masive în tehnologii de recuperare secundară, iar descoperirile off-shore din Marea Neagră sunt orientate predominant către gaze naturale, nu către țiței. Prin urmare, producția internă nu poate compensa o oprire bruscă a importurilor, ci doar asigură un plafon de subzistență pentru rafinăria Petrobrazi (OMV Petrom), care procesează cu precădere țiței românesc.

Pilonul central al relației energetice cu Kazahstanul este rafinăria Petromidia Năvodari, cea mai mare unitate de profil din România. Are o capacitate de peste 5 milioane de tone anual, fiind deținută de KMG International, acționar grupul de stat KazMunayGas.

Țițeiul kazah ajunge în România prin conducta CPC până în portul rusesc Novorossiysk, de unde este încărcat în petroliere și traversat pe Marea Neagră direct în terminalul off-shore de la Midia. Dacă fluxul din Kazahstan se oprește din motive de atacuri în Marea Neagră sau decizii politice, Petromidia ar rămâne fără materia primă de bază.

Fiind responsabilă pentru aproximativ 40% din capacitatea totală de rafinare a României, paralizarea acesteia ar duce instantaneu la un deficit grav de carburanți, de la benzină, motorină, la kerosen, pe piața internă.

Într-o situație de forță majoră în care țițeiul kazah nu mai ajunge la terminalele românești, autoritățile și companiile private ar fi forțate să activeze planuri de contingență. România nu ar rămâne fără petrol, însă costurile și logistica ar suferi modificări majore.

Rezervele Strategice de Stat

Conform legislației europene și naționale, România are obligația de a menține stocuri de urgență de țiței și/sau produse petroliere echivalente cu 90 de zile de importuri nete medii zilnice sau 61 de zile de consum intern, luându-se în calcul cantitatea cea mai mare. Aceste rezerve ar fi deblocate imediat pentru a preveni o penurie la pompe, oferind un „tampon” de timp pentru a securiza noi contracte de import.

Infrastructura portuară a României, Portul Constanța și terminalul Midia, permite importul de țiței din alte regiuni globale, deși rutele ar fi mai lungi și mai costisitoare.

Un posibil partener poate fi Azerbaidjan. Un alt partener strategic major, cu un tip de țiței compatibil cu instalațiile românești (Azeri Light). SOCAR are deja o prezență semnificativă în România și ar putea suplimenta volumele.

Ne putem orienta spre Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Țițeiul poate fi adus din țări precum Arabia Saudită, Irak, Libia sau Algeria. Tranzitul s-ar face prin strâmtorile Bosforului și Dardanelelor. Această opțiune presupune însă un cost de transport mai ridicat și o durată de aprovizionare mai mare, precum și riscurile legate de congestia traficului din strâmtori.

Dacă rafinăriile autohtone nu ar putea funcționa la capacitate maximă din lipsă de materie primă sau din cauza incompatibilității tehnice cu noile tipuri de țiței importate, distribuitorii ar fi nevoiți să importe carburanți gata rafinați de pe piața regională. Adică din Grecia, Turcia, Bulgaria. Acest lucru ar pune o presiune inflaționistă directă asupra prețului la pompă.

Absența țițeiului kazah ar reprezenta o criză majoră de aprovizionare pe termen scurt, nu o condamnare la colaps. Producția internă operată de OMV Petrom ar asigura funcționarea unei părți a industriei de rafinare, în timp ce restul necesarului ar trebui contractat de urgență de pe piețele internaționale, la costuri premium.

Acest scenariu subliniază o vulnerabilitate structurală: necesitatea ca rafinăriile românești să fie flexibile din punct de vedere tehnologic, pentru a putea procesa o varietate cât mai mare de tipuri de țiței, și urgența diversificării reale a surselor de import înainte de declanșarea unei eventuale crize logistice.