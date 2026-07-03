Sezonul dovleceilor a început, iar piețele sunt pline de legume proaspete și gustoase. Ușor de preparat, dovleceii pot fi folosiți în numeroase rețete, însă una dintre cele mai apreciate rămâne salata de dovlecei cu maioneză și usturoi. Cremoasă, aromată și răcoritoare, aceasta este perfectă ca aperitiv sau gustare, mai ales alături de pâine proaspătă.

Ingrediente

2 dovlecei medii (aproximativ 700-800 g)

2 gălbenușuri fierte sau 1 gălbenuș crud (opțional, pentru maioneză)

200 ml ulei

1 linguriță muștar

3-4 căței de usturoi

sare, după gust

piper proaspăt măcinat, după preferință

câteva picături de zeamă de lămâie (opțional)

Dacă preferi, poți folosi aproximativ 200 g de maioneză gata preparată, peste care adaugi usturoiul mărunțit.

Primul pas este pregătirea dovleceilor. Aceștia se spală bine, se curăță de coajă dacă este mai groasă, apoi se taie în bucăți mari. Dacă sunt foarte tineri, pot fi gătiți și cu coajă.

Dovleceii se fierb în apă cu puțină sare timp de aproximativ 10-15 minute, până când devin fragezi. Nu trebuie fierți excesiv, deoarece își pot pierde textura.

După fierbere, se scurg foarte bine și se lasă într-o sită cel puțin 30 de minute. Pentru a elimina cât mai multă apă, pot fi presați ușor cu o lingură sau lăsați câteva minute într-un tifon curat.

Între timp, se prepară maioneza. Gălbenușul se amestecă împreună cu muștarul, iar uleiul se încorporează treptat, amestecând continuu, până când se obține o cremă densă și omogenă.

Usturoiul se curăță și se zdrobește foarte fin, apoi se adaugă în maioneză. Dacă dorești un gust mai intens, poți folosi un cățel de usturoi în plus. Salată de dovlecei cu maioneză și usturoi

Dovleceii răciți se pasează cu o furculiță sau se toacă mărunt cu un cuțit, în funcție de textura dorită. Apoi se încorporează în maioneză și se amestecă ușor până când toate ingredientele sunt perfect combinate.

La final, salata se potrivește de sare, piper și, opțional, cu câteva picături de zeamă de lămâie pentru un plus de prospețime. Salata de dovlecei cu maioneză și usturoi este mult mai gustoasă dacă este lăsată la frigider timp de una-două ore înainte de servire.