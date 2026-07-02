Vinetele românești au început să apară în piețe, iar pentru mulți acesta este semnul că a început sezonul unuia dintre cele mai iubite preparate ale verii: salata de vinete. Dacă în varianta clasică rețeta conține o cantitate generoasă de maioneză, există alternative mult mai ușoare, care reduc semnificativ numărul de calorii fără să afecteze textura sau gustul.

Una dintre cele mai apreciate variante este pasta de susan (tahini). Aceasta oferă salatei o textură cremoasă și un gust ușor de nucă, potrivindu-se foarte bine cu aroma vinetelor coapte.

O altă variantă este maioneza light preparată în casă, din ou fiert și iaurt grecesc. Se obține rapid, cu ajutorul unui blender, iar rezultatul este o cremă fină, cu mult mai puține calorii decât maioneza cu ulei de floarea- soarelui.

Pentru această variantă ai nevoie de:

un ou fiert tare;

150-200 g iaurt grecesc cu 2% grăsime;

o linguriță de muștar;

sare și piper după gust;

câteva picături de zeamă de lămâie.

Toate ingredientele se mixează până când se obține o cremă omogenă, care poate înlocui cu succes maioneza clasică.

Ingrediente:

2 vinete mari coapte;

2-3 linguri de pastă de susan sau maioneză light cu ou fiert și iaurt;

o ceapă mică, tocată foarte fin (opțional);

sare;

piper;

puțină zeamă de lămâie.

După ce vinetele s-au copt și s-au scurs bine de lichidul amar, se toacă mărunt sau se mărunțesc cu un tocător din lemn ori plastic.

Se adaugă pasta de susan sau maioneza light, apoi se încorporează ceapa, dacă se dorește, și se asezonează cu sare, piper și câteva picături de zeamă de lămâie. Salata se amestecă până capătă o consistență cremoasă și se lasă la frigider aproximativ 30 de minute înainte de servire.

Servită cu roșii proaspete, ardei sau castraveți și o felie de pâine integrală, salata de vinete este potrivită pentru zilele toride de vară.