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Tokaev, vorbe dure pentru Putin. Președintele din Kazahstan i-a cerut să se oprească

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Tokaev, vorbe dure pentru Putin. Președintele din Kazahstan i-a cerut să se oprească
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Din cuprinsul articolului

Preşedintele kazah Kasîm-Jomart Tokaev i-a spus sâmbătă omologului său rus Vladimir Putin că trebuie ca luptele în Ucraina să fie „oprite” şi a îndemnat la o „îngheţare” a conflictului, într-un comentariu rar, adresat faţă în faţă liderului de la Kremlin, relatează AFP.

Tokaev, împotriva războiului dus de Rusia în Ucraina

Kazahstanul este un aliat al Rusiei, însă nu şi-a exprimat niciodată susţinerea faţă de ofensiva Moscvei în Ucraina, lansată în februarie 2022, care i-a zdruncinat pe partenerii Kremlinului în Asia Centrală.

„Cum să ieşim din această situaţie? Nimeni nu ştie, pentru că există poziţiile celor două părţi. Însă, pe de altă parte, există în acest moment această posibilitate să se îngheţe totul”, i-a spus preşedintele kazah omologului său rus.

„Este regretabil. Tineri mor. Toate astea trebuie să se oprească”, i-a spus Tokaev lui Putin.

Aceste vorbe, rostite în deschiderea unui summit al cooperării între cele două ţări, în oraşul siberian Omsk, erau transmise în direct la televizor.

Tokaev: Originile războiului nu sunt pe deplin de înțeles

„Am ales să-mi exprim modesta opinie, pentru că oamenii ştiau că prevedem să mă aflu la Omsk”, a adăugat Kasîm-Jomart Toqaev, aşezat alături de Vladimir Putin.

Liderul kazah a mai spus că originile războiului „nu sunt pe deplin de înţeles multor, inclusiv nouă”.

El a spus că, dacă originile războaielor între Armenia şi Azerbaidjan sunt „clare”, „aici este foarte greu să înţelegi”.

Putin, replică foarte slabă

Preşedintele kazah Kasîm-Jomart Tokaev a sugerat să se revină la Acordurile de la Istanbul din 2022, iar „apoi să se avanseze către pacea atât de aşteptată”.

Vladimir Putin i-a răspuns că-l va informa despre evoluţia războiului în timpul întâlnirii lor.

Negocieri în vederea opririi celor peste patru ani de război în Ucraina sunt într-un punct mort.

Preşedintele rus Vladimir Putin a reiterat în mai multe rânduri că Moscova se aşteaptă să cucerească prin forţă restul estului Ucrainei.

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