Morgi pline până la refuz și lunetiști pe clădiri. Imaginile represiunii sângeroase decise de dictatura islamică din Iran

Imagini video verificate apărute recent din Iran arată scene violente în spitale și pe străzile mai multor orașe, în contextul reprimării protestelor declanșate la finalul lunii decembrie, potrivit BBC.

Materialele analizate de jurnaliști și organizații pentru drepturile omului sugerează un număr ridicat de victime, în condițiile în care autoritățile iraniene au impus o întrerupere aproape totală a accesului la internet, îngreunând documentarea independentă a evenimentelor.

Dificultăți în documentarea situației din teren

Potrivit BBC Verify, monitorizarea protestelor a devenit extrem de dificilă după ce autoritățile au restricționat accesul la internet începând cu 8 ianuarie.

Jurnaliștii BBC au precizat că „întreruperea aproape totală a internetului a făcut extrem de dificilă documentarea amplorii represiunii mortale a statului asupra protestatarilor”.

Cu toate acestea, unele materiale video au reușit să iasă din țară prin intermediul rețelelor private virtuale și al internetului prin satelit.

Estimări contradictorii privind numărul victimelor

Agenția de știri Human Rights Activists News Agency, cu sediul în Statele Unite, cunoscută sub acronimul HRANA, susține că a confirmat moartea a aproape 6.000 de persoane de la începutul protestelor, dintre care 5.633 ar fi protestatari.

Organizația a transmis că investighează suplimentar aproximativ 17.000 de morți raportați, în ciuda blocajului informațional prelungit.

La rândul său, organizația Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, a avertizat că bilanțul final ar putea depăși 25.000 de morți.

Autoritățile iraniene au anunțat însă un număr semnificativ mai mic, afirmând că peste 3.100 de persoane au fost ucise, majoritatea fiind membri ai forțelor de securitate sau civili descriși drept „trecători” afectați de acțiunile „huliganilor”.

Imagini din spitale și de pe străzi

Cele mai recente înregistrări video, despre care se afirmă că au fost realizate pe 8 și 9 ianuarie, surprind scene din mai multe zone ale capitalei Teheran.

Un videoclip analizat de BBC Verify și BBC Persian arată trupuri neînsuflețite adunate într-o morgă a spitalului Tehranpars, situat în estul orașului.

Jurnaliștii au precizat că „au putut identifica locația spitalului comparând imaginile din interior cu alte materiale disponibile public” și au numărat cel puțin 31 de corpuri într-o singură filmare. Un alt clip prezintă șapte saci mortuari amplasați la intrarea unității medicale.

Într-un alt material, sute de persoane sunt surprinse protestând pe o autostradă din vestul Teheranului, înainte ca focuri de armă să se audă, iar participanții să înceapă să țipe și să se disperseze.

Extinderea protestelor și măsuri de supraveghere

Potrivit analizei BBC, manifestațiile au fost documentate în cel puțin 71 de orașe și localități din Iran, deși numărul real ar putea fi mai mare.

Unele imagini arată protestatari încercând să dezactiveze camerele de supraveghere, o înregistrare prezentând un bărbat care lovește repetat o cameră CCTV, în timp ce mulțimea aflată dedesubt reacționează vocal.

În orașul Kerman, din sud-estul țării, un videoclip filmat de la înălțime surprinde mai mulți bărbați în uniformă militară trăgând continuu cu armele pe o stradă, în timp ce în fundal se aud scandări.

De asemenea, în orașul Mashhad, în nord-est, imagini verificate arată doi bărbați pe acoperișul unei clădiri, unul dintre ei aflându-se lângă o armă de mare calibru.

