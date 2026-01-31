Dosarele Epstein lovesc la vârf: Finanțatorul pedofil a scris că Bill Gates a luat boli venerice de la fetele din Rusia

Finanțatorul pedofil Jeffrey Epstein a scris, în iulie 2013, că Bill Gates, cofondator al Microsoft și unul dintre cei mai bogați oameni din lume, i-a cerut unuia dintre consilierii săi să-i ofere medicamente pentru tratarea bolilor cu transmitere sexuală - consecințele „sexului cu fete din Rusia”, potrivit New York Post.

Acuzațiile uimitoare ale pedofilului - între timp mort în închisoare - și care au fost respinse ca fiind „complet false” de un purtător de cuvânt al lui Bill Gates - au fost incluse într-o tranșă de 3,5 milioane de pagini de documente publicate vineri de Departamentul de Justiție.

Epstein pare să fi făcut aceste afirmații într-o declarație preliminară în numele consilierului științific de lungă durată al lui Gates, Boris Nikolic, anunțând intenția sa de a părăsi Fundația Bill și Melinda Gates. „În ultimele săptămâni am fost prins într-o dispută conjugală gravă între Melinda și Bill”, a scris Epstein cu citându-l pe Nikolic pe 18 iulie 2013.

„... În rolul meu de mâna lui dreaptă, am fost rugat în repetate rânduri [sic] și, privind în urmă, am acceptat în mod greșit să particip la lucruri care au variat de la cele inadecvate din punct de vedere moral, la cele nefondate din punct de vedere etic și mi s-a cerut în mod repetat să fac alte lucruri care se apropie și pot depăși limita ilegalității”, a continuat Epstein.

„... De la a-l ajuta pe Bill să obțină medicamente, pentru a face față consecințelor sexului cu fete din Rusia, la facilitarea [sic] întâlnirilor sale ilicite cu femei căsătorite, până la a fi rugat să ofer adaos [pentru] turnee de bridge. Simt că le datorez prietenilor și viitorilor mei colegi să recunosc un eșec moral, să cer iertare și să-mi continui viața.”

Într-un e-mail separat, scris în formă de schiță, adresat lui Gates, Epstein, în rolul lui Nikolic, l-a acuzat pe miliardar că a pus la cale o „mușamalizare [sic] pentru a-ți putea menține reputația pentru care ai muncit atât de mult” - și că i-a dat în secret antibiotice soției sale de atunci, Melinda French Gates.

„[Mă] implorați să vă rog să șterg e-mailurile referitoare la bolile dumneavoastră cu transmitere sexuală [sic], solicitarea dumneavoastră de a vă furniza antibiotice pe care le puteți administra pe ascuns Melindei și descrierea penisului dumneavoastră”, a continuat schița. „... Sunt îngrijorat că, dacă Melinda decide, așa cum ați spus, să depună o cerere publică de divorț, daunele aduse programului de donații ar duce la faptul că miliarde de dolari nu vor mai fi folosiți pentru binele social, deoarece sunt [sic] sigur că unele soții și soți s-ar simți liberi să se retragă din angajamentele lor.”

Epstein amenințase că va expune presupusa aventură a lui Gates cu jucătoarea de bridge rusă Mila Antonova în 2017, se pare pentru că Bill nu a vrut să se alăture unui fond caritabil pe care finanțatorul l-a inițiat cu JP Morgan Chase, a relatat anterior The Wall Street Journal.

În luna următoare, Nikolic i-a scris lui Epstein că va primi o compensație timp de doi ani pentru o „înțelegere” care implică Fundația Gates, până la „oprirea lucrărilor”.

„Larry este un răufăcător”, a continuat Nikolic. „A spus că tu și Bill nu ați finalizat niciodată înțelegerea privind medicina a fundației, așa că în prezent nu există nicio înțelegere.”

Nu este clar dacă e-mailul sugerează implicarea fostului președinte al Harvard, Larry Summers, care a apărut în dezvăluiri anterioare ale Departamentului de Justiție, în presupusa înțelegere.

„A spus că Bill va da niște apeluri telefonice sau va trimite o scrisoare de recomandare [sic]. Nu cred că a vorbit cu Bill despre nimic din toate acestea, el este băiatul Melindei [sic], a spus că este manager al bg3”, a adăugat consilierul științific al lui Gates, referindu-se la Gates Ventures, care se ocupă de investiții filantropice personale.

Un purtător de cuvânt al lui Gates a declarat pentru Daily Mail: „Aceste afirmații sunt absolut absurde și complet false.”

„Singurul lucru pe care aceste documente îl demonstrează este frustrarea lui Epstein că nu a avut o relație continuă cu Gates și cât de departe ar merge pentru a-l prinde în capcană și a-l defăima”, a adăugat reprezentantul.

Gates a susținut în repetate rânduri în trecut că relația sa cu finanțatorul era concentrată exclusiv pe eforturi filantropice. Cel puțin șapte versiuni ale e-mailului, scrise între 17 și 18 iulie 2013, pot fi găsite în înregistrările publicate de Departamentul de Justiție.

Melinda French Gates a fondat firma de investiții axată pe femei Pivotal Ventures după divorțul de Bill Gates în 2021. Reprezentanții organizației nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

În același an cu divorțul lor, Bill Gates a declarat pentru CNN despre Epstein: „A fost o greșeală uriașă să petrec timp cu el, pentru a-i oferi credibilitate.”

Într-un interviu din 2022, Melinda Gates French a declarat: „Nu mi-a plăcut că a avut întâlniri cu Jeffrey Epstein, nu. I-am spus clar asta”. De asemenea, ea a recunoscut că l-a întâlnit pe Epstein o dată pentru că „voia să vadă cine” era.

„Am regretat din secunda în care am intrat pe ușă”, a recunoscut Melinda despre întâlnirea cu infractorul sexual condamnat. „Era oribil. Era personificarea răului. Mi se frânge inima pentru aceste femei.”

Bill și Melinda s-au căsătorit în 1994 și au co-fondat Fundația Gates, care a cheltuit peste 100 de miliarde de dolari pentru activități filantropice de la înființare.

Dezvăluirile de vineri au inclus noi fotografii cu Gates - inclusiv o fotografie a miliardarului zâmbind lângă o femeie a cărei față a fost acoperită.

Procurorul general adjunct Todd Blanche a declarat reporterilor înainte de comunicatul Departamentului de Justiție că revizuirea dosarelor Epstein de către federali a dat dovadă de prudență prin cenzurarea tuturor femeilor - cu excepția doamnei Ghislaine Maxwell.

Gates, acum în vârstă de 70 de ani, i s-a alăturat lui Epstein la cină la reședința acestuia din urmă din Upper East Side în 2011, potrivit New York Times.

O altă fotografie despre care se presupune că ar fi făcut-o Epstein îl arată pe el și pe Gates la sediul Microsoft din zona Seattle, în martie 2014.

Ambele întâlniri au avut loc la ani după ce Epstein s-a înregistrat ca infractor sexual, după ce s-a confruntat cu acuzații de stat de racolare a unei minore în scopuri de prostituție în 2008.

Pedofilul a executat 13 luni de închisoare, cea mai mare parte a perioadei fiind eliberat pentru muncă, înainte de a fi arestat mai mult de un deceniu mai târziu, în iulie 2019, sub acuzația de trafic sexual.

Epstein, în vârstă de 66 de ani, a murit în celula sa din Manhattan în luna următoare, autoritățile susținând ulterior că a fost o sinucidere.

El avusese legături cu lideri mondiali puternici precum fostul președinte Bill Clinton, celebrități de la Hollywood precum Kevin Spacey, cadre universitare precum Noam Chomsky și diverși lideri de afaceri - inclusiv magnatul imobiliar de atunci, Donald Trump.

„Nu am avut nicio relație de afaceri sau prietenie cu el”, a declarat Gates pentru Journal of Epstein în 2019. „Nu am fost în New Mexico, Florida sau Palm Beach sau în așa ceva.” „Fiecare întâlnire la care am fost cu el a fost cu bărbați”, a adăugat miliardarul. „Nu am fost niciodată la petreceri sau ceva de genul acesta”, a mai susținut Gates.