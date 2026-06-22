Președintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis Parlamentului o solicitare prin care cere eliminarea de urgență a tuturor referirilor la Partidul Național Liberal din lista miniștrilor propuși în Guvernul Veștea. Demersul a fost făcut în contextul procedurii de învestire aflate în desfășurare, iar liderul liberal susține că formațiunea nu sprijină acest Executiv și că persoanele nominalizate nu reprezintă partidul.

Președintele PNL a depus o scrisoare oficială prin care cere modificarea listei Guvernului aflate în procedura de învestire și eliminarea tuturor mențiunilor care indică apartenența la Partidul Național Liberal a unor persoane propuse pentru funcții ministeriale.

În documentul transmis Parlamentului, liderul liberal susține că respectivele persoane nu acționează în numele partidului și că asocierea lor cu PNL creează o situație care nu reflectă poziția oficială a formațiunii.

„Subscrisul, Partidul Național Liberal, având în vedere menționarea în lista membrilor Guvernului depusă în procedura de învestire a Guvernului, astfel cum a fost publicată pe pagina de internet a Camerei Deputaților (cdep.ro ), a unor persoane ca având „apartenența politică” la Partidul Național Liberal (PNL), vă solicităm de îndată eliminarea oricărei referiri la Partidul Național Liberal (PNL) și încetarea utilizării siglei partidului în legătură cu persoanele în cauză, care nu acționează în numele Partidului Național Liberal, având în vedere următoarele motive. Comuniștii olteni despre Beatles: Boala, care se pare dăunează sistemului nervos, se numește beatlemanie ASF propune reguli noi pentru pensiile private. Ce avantaje și dezavantaje au Partidul Național Liberal nu susține participarea persoanelor menționate în lista membrilor Guvernului la formarea noului Guvern. Dimpotrivă, astfel cum a reafirmat în repetate rânduri, prin deciziile organelor sale statutare, Partidul Național Liberal nu susține formula guvernamentală care face obiectul procedurii de învestire aflată în curs de derulare.”

În argumentația transmisă Parlamentului, Ilie Bolojan susține că lista Guvernului reprezintă un document cu relevanță constituțională, iar apartenența politică a miniștrilor trebuie prezentată în mod clar și fără echivoc. Potrivit documentului, menționarea PNL în dreptul unor miniștri ar crea impresia că partidul face parte din formula guvernamentală supusă votului Parlamentului.

„Lista Guvernului este un document formal expres reglementat de art. 103 alin. (2) și (3) din Constituția României. În acest sens, Parlamentul trebuie să dezbată programul și „lista Guvernului”. Mai mult decât atât, subliniem faptul că menționarea Partidului Național Liberal (PNL) ca având membri desemnați pentru funcția de ministru afectează însăși constituționalitatea procedurii de învestire a Guvernului. Compoziția politică a Guvernului trebuie să fie stabilită în mod neechivoc în procedura de învestire a Guvernului, aceasta pentru că noțiunea de compoziție politică are statut constituțional.

Conform art. 85 alin. (3) din Constituție: „Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziția politică a Guvernului, Președintele României va putea exercita atribuția prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru”. În Decizia CCR nr. 1560 din 18 noiembrie 2009, Curtea Constituțională a subliniat expres înțelesul noțiunii de compoziție politică, astfel: „Compoziția politică privește partidele care intră în alcătuirea Guvernului, schimbarea compoziției politice intervenind în situația în care prin remanierea guvernamentală este cooptat sau, după caz, scos de la guvernare un partid politic sau mai multe”.”

În continuarea scrisorii, Ilie Bolojan afirmă că simpla calitate de membru de partid a unor persoane propuse pentru funcții ministeriale nu poate fi interpretată drept participare a PNL la guvernare.

Liderul liberal consideră că folosirea numelui și siglei partidului în documentele privind învestirea Guvernului creează o asociere care nu corespunde poziției oficiale a formațiunii.

„Or, Partidul Național Liberal nu intră în alcătuirea Guvernului. În acest context, orice fel de menționare a Partidului Național Liberal ca fiind parte din compoziția politică a Guvernului reprezintă o gravă încălcare a normelor constituționale. Calitatea de membru PNL a anumitor persoane propuse la funcția de membru al Guvernului nu are semnificația intrării PNL la guvernare.

În acest context, subliniem faptul că participarea unor membri ai Partidului Național Liberal într-o viitoare formulă guvernamentală nu poate avea în vreun fel semnificația voinței Partidului Național Liberal de a alcătui Guvernul. Utilizarea denumirii și a siglei Partidului Național Liberal pe lista membrilor Guvernului creează în mod fals aparența că ar acționa în numele Partidului Național Liberal. Persoanele respective nu participă în procedura de formare a Guvernului în numele și pe seama PNL și nu au dreptul să utilizeze denumirea și sigla PNL.

În acest context, solicităm să fie eliminată orice referire la Partidul Național Liberal din cuprinsul listei membrilor Guvernului, încetarea utilizării siglei, și atragem atenția că singura soluție care respectă logica Constituției, în ceea ce privește conceptul de compoziție politică a Guvernului, este votarea Guvernului numai după demisia respectivelor persoane din calitatea de membru al Partidului Național Liberal.”