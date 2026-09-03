Ancheta parlamentară privind întâlnirea dintre Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, intră în etapa audierilor. Comisia pentru Constituționalitate a Senatului, condusă de senatoarea Cosmina Cerva, a finalizat pregătirile pentru ședința de marți, 8 septembrie, și a solicitat toate înregistrările audio-video din Parlament în care apar cei doi în data de 14 august.

Demersul comisiei vizează clarificarea împrejurărilor în care a avut loc întâlnirea dintre Bolojan și Tănăsescu, desfășurată în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

Unul dintre principalele demersuri ale Comisiei pentru Constituționalitate este obținerea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din Parlament.

Cosmina Cerva a solicitat ca, pentru data de 14 august 2026, să fie puse la dispoziția comisiei înregistrările audio-video din toate spațiile în care apar Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu. Sunt vizate în mod special căile de acces către biroul președintelui Senatului, unde a avut loc întâlnirea.

Solicitarea a fost aprobată de conducerea Parlamentului. Digi24 a relatat că cererea prevede furnizarea înregistrărilor din toate spațiile care surprind prezența celor doi, cu accent pe traseele către biroul lui Mircea Abrudean.

Cosmina Cerva a declarat, la rândul său, că are confirmarea existenței imaginilor și că acestea sunt necesare pentru stabilirea traseului celor doi oficiali.

„Vreau să vedem tot parcursul, unde s-au întâlnit, dacă au mai fost însoțiți de cineva”, a explicat președinta comisiei, potrivit Gândul.

Comisia urmărește astfel să stabilească inclusiv momentul în care Bolojan și Tănăsescu au intrat în zona biroului președintelui Senatului și persoanele care i-ar fi însoțit.

Prima ședință a comisiei de anchetă a fost reprogramată pentru marți, 8 septembrie, după ce lucrările parlamentare din 7 septembrie au fost modificate pentru ca senatorii și deputații să poată participa la festivitățile dedicate începerii anului școlar.

În cadrul audierilor sunt convocați Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, dar și persoane care pot oferi informații despre organizarea și desfășurarea întâlnirii.

Lista celor chemați în fața comisiei îi include pe:

-Ilie Bolojan, premier interimar la momentul întâlnirii; -Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale; -Mircea Abrudean, președintele Senatului; -directorul de Cancelarie al președintelui Senatului; -directorul de Cabinet al președintelui Senatului; -directorul Grupului de consilieri al președintelui Senatului.

Potrivit informațiilor publicate despre anchetă, comisia nu urmărește doar explicațiile celor doi oficiali care s-au întâlnit, ci și informații de la persoanele din aparatul Senatului care ar putea clarifica accesul în birou și organizarea întrevederii.

Întâlnirea din 14 august a avut loc în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean. Rolul acestuia și al personalului din aparatul Senatului este verificat în contextul declarațiilor contradictorii referitoare la modul în care Ilie Bolojan a ajuns să folosească biroul.

Abrudean a declarat ulterior că a avut o înțelegere cu Bolojan prin care premierul putea utiliza biroul președintelui Senatului atunci când avea nevoie de un spațiu pentru întâlniri în Parlament.

În acest context, comisia a convocat atât președintele Senatului, cât și trei persoane din stafful acestuia.

Verificarea imaginilor de pe camerele de supraveghere poate contribui la stabilirea traseului parcurs de Bolojan și Tănăsescu în Parlament și la clarificarea persoanelor care au avut contact cu cei doi înainte și după întrevedere.

Întrevederea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu a avut loc pe 14 august, înaintea unei ședințe în care Curtea Constituțională urma să analizeze mai multe sesizări referitoare la Legea integrității.

Printre prevederile aflate în atenția CCR se afla și cea cunoscută drept „amendamentul Fritz”, care viza situația juridică a primarului Timișoarei, Dominic Fritz.

Contextul în care a avut loc întâlnirea a generat controverse, întrucât Simina Tănăsescu era implicată în dosarul privind legea integrității. Președinta CCR a susținut că discuția cu Bolojan nu a vizat activitatea Curții Constituționale sau dosarele aflate pe rol, ci problema unor spații administrative necesare instituției.

Comisia pentru Constituționalitate urmează să verifice circumstanțele în care a fost organizată întâlnirea, accesul celor doi în Parlament, traseul acestora până la biroul președintelui Senatului și persoanele care au știut despre întrevedere. Audierile vor fi coroborate cu imaginile solicitate din Parlament.

Cosmina Cerva a explicat că imaginile sunt necesare pentru ca membrii comisiei să poată stabili exact unde și când s-au întâlnit cei doi și dacă au fost însoțiți de alte persoane.