Real Madrid a suferit vineri seară o înfrângere surprinzătoare, scor 0-1, pe terenul lui Real Betis, deși a dominat partida și și-a creat numeroase ocazii. Eșecul de la Sevilla este primul al formației madrilene de la revenirea lui Jose Mourinho în La Liga.

Antrenorul portughez a declarat la conferința de presă de după meci că nu găsește o explicație pentru rezultat, în condițiile în care consideră că Real Madrid a controlat partida și a avut o evoluție foarte bună.

„Uneori pierzi și nu știi de ce. Uneori pierzi și nu știi cum să explici. Am fost foarte dominanți, concentrați, am controlat absolut totul, cu mult joc ofensiv și foarte multe ocazii. Dacă meciul s-ar fi terminat egal, am fi fost frustrați, pentru că meritam mai mult. Imaginați-vă cum este după o înfrângere”, a spus Mourinho.

Madrilenii au controlat partida disputată la Sevilla și au trimis opt șuturi pe spațiul porții, creându-și numeroase ocazii de gol.

Real Madrid nu a reușit să înscrie, iar Betis a dat lovitura în minutul 81, prin Troy Parrott. Mourinho a insistat că nu are nimic să le reproșeze jucătorilor săi în privința atitudinii sau a evoluției.

„Sentimentul meu de pe bancă este că nu găsesc nicio justificare pentru acest rezultat. Colectiv am jucat foarte bine. Individual, nu am absolut nimic de reproșat vreunui jucător pentru atitudinea sau evoluția lui. Meritam să câștigăm, dar faptul că meriți nu îți aduce puncte”, a declarat antrenorul portughez.

Finalul partidei a fost marcat de două faze controversate. Carlos Espí a înscris un gol spectaculos pentru Real Madrid, însă reușita a fost anulată ulterior pentru ofsaid. În prelungiri, Kylian Mbappé a avut șansa egalării, dar a ratat un penalty apărat de portarul Álvaro Valles.

Jucătorii lui Real Madrid au reclamat că lovitura de pedeapsă ar fi trebuit repetată, după ce fundașul lui Betis, Marc Bartra, ar fi pătruns în careu înainte de executarea penalty-ului.

Mourinho a evitat să se pronunțe asupra fazelor de arbitraj, explicând că nu a revăzut încă imaginile.

„Nu am văzut incidentele în detaliu și nici în vestiar. Acum nu pot comenta. Poate mâine îmi voi schimba părerea după ce revăd meciul”, a spus Mourinho.

Antrenorul lui Real Madrid a criticat însă modul în care jucătorii formației gazdă încearcă să influențeze deciziile arbitrului. Mourinho consideră că fotbaliștii săi sunt prea „naivi” în astfel de situații și că nu reacționează suficient atunci când sunt faultați.

„Jucătorii lui Betis sunt mai inteligenți decât cei ai lui Real Madrid în acest sens. Ai mei sunt prea curați, prea naivi. La prima fază a meciului, Valverde este lovit și era un cartonaș galben clar, apoi a mai fost o fază similară, dar noi ne ridicăm imediat și continuăm jocul. Ei încearcă să influențeze arbitrul, iar cu sprijinul unui stadion extraordinar reușesc uneori să obțină astfel de lucruri”, a declarat tehnicianul.

Înfrângerea de la Sevilla reprezintă primul eșec al lui Real Madrid în primele patru etape din La Liga după sezonul 2014-2015. Rezultatul îi oferă Barcelonei posibilitatea de a se desprinde la trei puncte în fruntea clasamentului, dacă va câștiga partida cu Valencia, programată duminică.