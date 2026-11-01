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Scandal în jurul votului pentru Balonul de Aur. Un jurnalist marocan susține că a fost presat să nu-l voteze pe Achraf Hakimi

Scandal în jurul votului pentru Balonul de Aur. Un jurnalist marocan susține că a fost presat să nu-l voteze pe Achraf Hakimisursa: francefootball.fr
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Din cuprinsul articolului

Mustapha Badri, jurnalist marocan și director general al publicației Al Mountakhab, susține că a fost contactat de mai multe persoane care au încercat să-l convingă să nu-i acorde votul lui Achraf Hakimi pentru Balonul de Aur. Acesta mai afirmă că a refuzat presiunile și și-a menținut alegerea, considerând că fundașul lui Paris Saint-Germain merita trofeul.

Un jurnalist marocan acuză presiuni la votul pentru Balonul de Aur

Votul pentru Balonul de Aur ar fi fost însoțit de încercări de influențare a jurnaliștilor, susține Mustapha Badri într-un interviu acordat site-ului Africafoot.

Reprezentantul presei marocane a povestit că anumite persoane l-au contactat pentru a-l determina să voteze în favoarea unui alt fotbalist, al cărui nume a preferat să nu-l dezvăluie.

Badri a mai susținut că solicitările ar fi vizat schimbarea opțiunii sale în detrimentul lui Achraf Hakimi, fundașul echipei Paris Saint-Germain și al naționalei Marocului.

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Marocanul și-ar fi păstrat opțiunea pentru Balonul de Aur

„Anumite persoane m-au contactat pentru a încerca să mă influențeze și să mă convingă să votez împotriva lui Achraf Hakimi în favoarea unui alt jucător al cărui nume prefer să nu-l menționez”, a susținut jurnalistul.

Acesta a mai afirmat că nu a cedat presiunilor, dar consideră că experiența sa scoate la iveală existența unor grupuri de influență care încearcă să intervină în procesul de votare.

Harry Kane

Sursa foto: Facebook/Bayern München

Jurnalistul vorbește despre lobby în jurul votului

Mustapha Badri susține că nu este vorba despre un caz izolat și că astfel de intervenții pot afecta obiectivitatea alegerilor.

„Există grupuri de influență care încearcă să ia legătura cu jurnaliștii și să le influențeze alegerile. Eu însumi am trăit această experiență fără să cad în această capcană”, a explicat el.

Jurnalistul a descris aceste demersuri drept o formă de lobby, care poate îndepărta uneori votul de criteriile strict sportive.

Badri a recunoscut că originea sa marocană a contat în alegerea lui Hakimi, însă a insistat că decizia are și argumente sportive. El a invocat statisticile, evoluțiile și influența fundașului pe teren, precum și atașamentul acestuia față de echipa națională.

„Sunt mândru că l-am plasat pe primul loc, deoarece consider sincer că merita să fie ales cel mai bun jucător al anului”, a spus jurnalistul.

Declarațiile sale readuc în discuție transparența procesului de votare pentru unul dintre cele mai importante trofee individuale din fotbal.

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