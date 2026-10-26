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Harry Kane, după ce a câștigat Balonul de Aur: „Muncește din greu în tăcere. Lasă succesul să fie zgomotul tău”

Harry Kane, după ce a câștigat Balonul de Aur: „Muncește din greu în tăcere. Lasă succesul să fie zgomotul tău”Sursa foto: Facebook/Bayern München
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Din cuprinsul articolului

Atacantul englez Harry Kane, de la Bayern München, a primit luni seara trofeul Balonul de Aur, acordat celui mai bun fotbalist al sezonului. Gala a fost organizată la Londra de revista France Football. „Muncește din greu în tăcere. Lasă succesul să fie zgomotul tău”, a fost mesajul transmis de Harry Kane. 

Harry Kane: 73 de goluri în 65 de meciuri, pentru club și națională

Kane este al cincilea jucător din Anglia care câștigă Balonul de Aur și primul după Michael Owen, premiat în 2001. Lista începe cu Stanley Matthews (1956) și continuă cu Bobby Charlton (1966) și Kevin Keegan, laureat în 1978 și 1979.

În sezonul trecut, Kane, în vârstă de 33 de ani, a înscris 73 de goluri în 65 de partide și a oferit 8 pase decisive, cumulat pentru Bayern și Anglia. La club a cucerit campionatul, Cupa și Supercupa Germaniei. Cu naționala Angliei a obținut medalia de bronz la Cupa Mondială 2026.

Harry Kane

Sursa foto: Facebook/Harry Kane

Mbappe și Yamal, pe podium

Podiumul a fost completat de francezul Kylian Mbappé (Real Madrid) și de spaniolul Lamine Yamal (FC Barcelona).

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Kane a terminat pe primul loc în clasamentul marcatorilor din Bundesliga, cu 36 de goluri, și a primit astfel Gheata de Aur, acordată celui mai bun marcator european. La aceeași gală a primit și trofeul Gerd Müller, destinat celui mai bun marcator al sezonului.

14 goluri în Liga Campionilor, unul mai puțin decât Mbappe

În Liga Campionilor, englezul a înscris 14 goluri. Doar Mbappé a avut un total mai mare, de 15. Distincția i-a fost oferită căpitanului naționalei Angliei de fostul atacant brazilian Ronaldo Nazário.

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