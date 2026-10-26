Balonul de Aur 2026 va fi decernat luni, 26 octombrie, în cadrul unei ceremonii organizate pentru prima dată la Londra, de la ora 22:00, ora României. Harry Kane este considerat principalul favorit după performanțele obținute cu Bayern München și naționala Angliei, însă Lamine Yamal și Kylian Mbappé se află printre contracandidații săi. Gala marchează și împlinirea a 70 de ani de la înființarea distincției.

Atacantul lui Bayern München și căpitanul naționalei Angliei este considerat principalul candidat la câștigarea trofeului, potrivit cotelor caselor de pariuri. Harry Kane a înscris 73 de goluri pentru echipa de club și pentru reprezentativa Angliei în sezonul precedent. La Bayern München, atacantul englez a contribuit la câștigarea campionatului Germaniei și a Cupei Germaniei. Formația bavareză a ajuns și în semifinalele Ligii Campionilor, unde a fost eliminată de Paris Saint-Germain, echipa care avea să câștige competiția.

Kane a avut evoluții importante și la Cupa Mondială din 2026, unde a marcat de șase ori. Anglia a ajuns până în semifinale, fiind eliminată de Argentina, dar a încheiat competiția pe locul al treilea, după victoria împotriva Franței. Dacă va primi Balonul de Aur, Kane va deveni primul fotbalist englez care câștigă distincția după Michael Owen, premiat în 2001.

Ar fi al cincilea jucător din Anglia recompensat cu trofeul, după Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan și Michael Owen. În același timp, atacantul ar pune capăt unei perioade de 45 de ani în care niciun fotbalist al lui Bayern München nu a mai câștigat premiul. Înaintea ceremoniei, Kane a declarat pentru Sky Sports News că își dorește trofeul, dar preferă să aștepte rezultatul votului.

„Ar fi incredibil să câștig Balonul de Aur. Ar fi cu siguranță ceva special. Mi-ar plăcea să-l câștig, dar trebuie să așteptăm și să vedem. Este o seară importantă, însă nu vreau să mă entuziasmez prea tare”, a declarat Kane pentru Sky Sports News.

Unul dintre principalii adversari ai lui Harry Kane este Lamine Yamal, fotbalistul Barcelonei, în vârstă de 19 ani. În cazul în care va câștiga trofeul, internaționalul spaniol ar deveni cel mai tânăr laureat din istoria Balonului de Aur.

Yamal a avut un sezon important la Barcelona, contribuind la câștigarea campionatului Spaniei și a Supercupei Spaniei. La nivel internațional, acesta a făcut parte din naționala Spaniei care a câștigat Cupa Mondială din 2026, după victoria împotriva Argentinei în finală.

Fotbalistul a încheiat sezonul cu 25 de goluri și 20 de pase decisive, în meciurile disputate pentru club și echipa națională. Deși prestațiile sale de la turneul final nu au fost întotdeauna la nivelul așteptărilor, rezultatele obținute cu Barcelona și câștigarea Cupei Mondiale îl mențin printre favoriți.

Lamine Yamal are deja în palmares două Trofee Kopa, distincție acordată celui mai bun tânăr fotbalist.

Kylian Mbappé este un alt candidat important la premiul individual, în urma performanțelor înregistrate pentru Real Madrid și naționala Franței. Spre deosebire de ceilalți doi favoriți, atacantul francez nu a obținut cele mai importante trofee colective în sezonul precedent. Real Madrid a pierdut campionatul Spaniei în fața Barcelonei și a fost eliminată în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

Nici naționala Franței nu a reușit să câștige Cupa Mondială, fiind eliminată de Spania în semifinale. Mbappé a avut însă rezultate individuale importante. La turneul final din 2026, francezul a înscris zece goluri și a câștigat Gheata de Aur, acordată celui mai bun marcator al competiției.

Performanța reprezintă cel mai mare număr de goluri înscrise de un fotbalist la o singură ediție a Cupei Mondiale după cele zece reușite ale lui Gerd Müller din 1970. La 27 de ani, Mbappé a ajuns la un total de 22 de goluri marcate la turneele finale din 2018, 2022 și 2026. Atacantul a avut un randament ridicat și la Real Madrid, unde a devenit golgheterul campionatului Spaniei, cu 25 de goluri.

În Liga Campionilor, Mbappé a înscris de 15 ori.

Ediția din 2026 marchează șapte decenii de la prima acordare a trofeului, creat în 1956 de publicația France Football. Pentru aniversarea de 70 de ani, organizatorii au ales Londra, într-un gest de omagiere a lui Stanley Matthews, primul câștigător din istoria competiției.

Ceremonia are loc la London Palladium, începând cu ora 22:00, ora României. În 2025, premiul masculin i-a revenit lui Ousmane Dembélé, de la Paris Saint-Germain, în timp ce Aitana Bonmatí a câștigat Balonul de Aur feminin.

Pentru ediția din acest an au fost nominalizați 30 de fotbaliști la categoria masculină. Pe lista candidaților se regăsesc, alături de Kane, Yamal și Mbappé, nume precum Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Erling Haaland, Declan Rice și Lionel Messi.

Ceremonia de la Londra nu se limitează la desemnarea celui mai bun fotbalist al anului. Pe lângă Balonul de Aur masculin, va fi acordat și premiul pentru cea mai bună fotbalistă. De asemenea, organizatorii vor recompensa cei mai buni tineri jucători, portari, antrenori și atacanți.

Vor fi desemnate și cele mai bune cluburi, iar programul include Premiul Sócrates, acordat pentru inițiative cu impact social.

Câștigătorii tuturor categoriilor vor fi anunțați în cadrul galei aniversare organizate luni seară la Londra.