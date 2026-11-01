Campioana Germaniei și Borussia Dortmund au încheiat la egalitate, scor 2-2, confruntarea disputată sâmbătă seara, în etapa a opta din Bundesliga. Bayern a condus de două ori, însă oaspeții au obținut un punct grație unui gol marcat în minutul 89.

Der Klassiker a oferit un meci spectaculos, cu patru goluri, un penalty ratat și o revenire pe final.

Bayern Munchen și Borussia Dortmund au împărțit punctele, într-o partidă în care gazdele au fost nevoite să gestioneze și două accidentări încă din prima repriză.

Bavarezii i-au pierdut în decurs de câteva minute pe Saibari și Gnabry, ambii accidentați și înlocuiți. Dortmund a încercat să profite și a trimis mingea în plasă în minutul 34, prin Jobe Bellingham.

Reușita englezului nu a fost însă validată după intervenția VAR, pentru un fault în atac comis de Chukwuemeka.

Bayern a deschis scorul doar patru minute mai târziu. Laimer a ajuns singur cu portarul Kobel și a șutat, goalkeeperul a respins, dar mingea a revenit la jucătorul bavarez, care a trimis-o în poartă.

După pauză, Harry Kane a avut șansa de a majora avantajul gazdelor, însă a ratat un penalty în minutul 56, trimițând mingea în bară.

Borussia Dortmund a profitat și a egalat în minutul 60, prin Guirassy.

Bayern a revenit în avantaj șase minute mai târziu. Upamecano a înscris în minutul 66, după o pasă decisivă oferită de Kane, iar campioana părea să se îndrepte spre victorie.

Borussia nu a renunțat însă și a dat lovitura pe final. Fabio Silva a marcat în minutul 89 și a stabilit scorul final: 2-2.

Rezultatul menține ambele formații în fruntea clasamentului din Bundesliga. Bayern Munchen și Borussia Dortmund au câte 18 puncte, însă bavarezii ocupă primul loc datorită golaverajului superior, de +19.