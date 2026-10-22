Etapa a treia a fazei ligii din UEFA Champions League a adus mai multe meciuri spectaculoase, printre care remiza dintre Bayern München și Arsenal, victoria lui Aston Villa în fața formației Viking și succesul obținut de LASK Linz pe terenul lui Sporting Lisabona.

La München, Bayern și Arsenal au încheiat la egalitate, scor 2-2.

Eze a deschis scorul pentru formația londoneză în minutul 25, iar Davies a restabilit egalitatea în minutul 35.

După pauză, Harry Kane a transformat un penalty în minutul 61 și i-a adus pe bavarezi în avantaj.

Arsenal a evitat înfrângerea în finalul partidei, când Declan Rice a înscris în minutul 82.

Echipa Aston Villa s-a impus cu 3-1 în fața norvegienilor de la Viking. Ross Barkley a marcat în minutul 23, iar Emiliano Buendia a majorat diferența din penalty, în minutul 36.

Alysson a înscris al treilea gol al englezilor în minutul 62, înainte ca Christiansen să reducă din diferență în minutul 84.

Pentru Aston Villa, aceasta a fost a treia victorie consecutivă în competiție.

Club Brugge a obținut un succes clar, scor 3-0, în fața lui Lens. Vanaken a deschis scorul în prelungirile primei reprize, iar Seys a punctat în minutul 50. Forbs a stabilit rezultatul final în minutul 72.

Real Betis a câștigat la limită confruntarea cu Feyenoord, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost înscris de Isco, în minutul 59, din lovitură de la 11 metri.

Cea mai surprinzătoare răsturnare de situație s-a produs la Lisabona, unde LASK Linz a învins-o pe Sporting cu 3-2. Luis Suárez a deschis scorul pentru gazde din penalty, în minutul 5, însă Lang a egalat în minutul 15.

Kalajdzic și Danek au marcat în minutele 63 și 68, întorcând rezultatul în favoarea austriecilor. Suárez a înscris din nou în minutul 89, dar Sporting nu a mai reușit să evite înfrângerea.