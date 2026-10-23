Un club din Bundesliga vrea mai puține telefoane în tribune

Borussia Dortmund a anunțat vineri introducerea unei noi funcții în aplicația oficială a clubului, prin care suporterii vor putea obține puncte și premii dacă își folosesc mai rar telefoanele mobile în timpul meciurilor de pe teren propriu. Sistemul, denumit „Fan Mode” de clubul din Bundesliga, va fi disponibil începând cu partida împotriva formației Eintracht Frankfurt și urmărește să încurajeze spectatorii să acorde mai multă atenție jocului.

Prin intermediul acesteia, spectatorii vor putea acumula puncte în funcție de timpul în care nu își deblochează dispozitivele mobile pe stadion.

Decizia clubului din Bundesliga vine în contextul unui sondaj realizat în 2023, la care au participat 1.000 de spectatori care merg în mod obișnuit la meciuri. Rezultatele au arătat că 63% dintre respondenți își utilizau frecvent smartphone-urile în timpul partidelor.

Borussia Dortmund intenționează să reducă acest obicei prin acordarea unor recompense celor care urmăresc meciurile fără să își consulte permanent telefoanele.

"Aproape două treimi dintre fanii fotbalului îşi folosesc în mod regulat telefoanele mobile în tribune. Tocmai aici intervine Borussia Dortmund, în parteneriat cu Vodafone: lasă-ţi smartphone-ul în buzunar pe stadion şi trăieşte pe deplin meciul. Începând cu meciul de acasă împotriva lui Eintracht Frankfurt, noul Fan Mode va fi disponibil pentru prima dată în aplicaţia BVB. Fanii care îşi deblochează telefoanele cât mai rar posibil pe stadion vor câştiga puncte şi vor avea şansa de a câştiga premii fantastice", a transmis clubul german într-un comunicat publicat vineri.

Funcția „Fan Mode” va putea fi activată direct din aplicația oficială a Borussiei Dortmund.

Sistemul este conceput pentru a încuraja spectatorii să își țină telefoanele blocate pe durata meciului, fără să le interzică utilizarea. "Fan Mode va fi disponibil pentru toate meciurile de acasă", a anunțat clubul.

„Funcţionează similar cu modul avion, cu care mulţi sunt deja familiarizaţi. Cu un simplu clic, fanii îl pot dezactiva şi se pot cufunda complet în meci."

După activarea funcției, suporterii vor primi puncte pentru intervalele în care ecranul telefonului rămâne blocat.

Punctele obținute prin utilizarea funcției „Fan Mode” vor putea fi transformate în recompense oferite de club.

Printre premiile disponibile se numără carduri cadou pentru magazinul oficial al Borussiei Dortmund, dar și tricouri semnate de jucătorii echipei.

Sistemul va fi disponibil la toate partidele disputate de Borussia Dortmund pe teren propriu, iar participarea presupune activarea funcției în aplicația clubului.

Prin această inițiativă, gruparea din Bundesliga încearcă să încurajeze spectatorii să urmărească meciurile cu mai puține întreruperi provocate de utilizarea telefoanelor mobile.