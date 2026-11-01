Nicușor Dan și prețul înțelegerii cu PSD

Am citit datele din ultimul sondaj Avangarde și am văzut că lucrurile nu s-au schimbat. Același clasament al partidelor, aceeași nemulțumire a oamenilor față de situația actuală.

Ce mi s-a părut interesant este că românii vor reducerea cheltuielilor statului. Fără să înțeleagă că asta va însemna o reducere a veniturilor proprii. Deloc paradoxal, pentru întortocheata logică a electoratului, pe primul loc în lista dorințelor se află creșterea pensiilor și a salariilor.

Plecând de la aceste date, am realizat, cu QR Intel, o nouă evaluare a situației economice și am ajuns la aceeași concluzie.

În primul rând, să vedem marja de manevră a Președintelui. Actualul guvern poartă și semnătura lui. Din acest motiv, Nicușor Dan trebuie să dea (doar) un sens economic înțelegerii cu PSD. România are nevoie de un guvern care să plătească la timp serviciile publice, să reducă deficitul și să lase economia să respire. O majoritate care ține un cabinet în viață valorează prea puțin dacă nu poate ține și statul în funcțiune.

Din perspectiva PSD, Guvernul Luca Niculescu, învestit pe 20 octombrie cu 280 de voturi, are o componentă politică foarte clară. PSD deține 11 posturi de ministru și unul de ministru delegat. Restul miniștrilor sunt veniți pe filiera Cotroceni. Un premier independent nu șterge această realitate.

Soluția găsită, după o agonie politică de luni de zile, consacra o realitate politică: social-democrații aveau dreptul să participe la guvernare. Iar acum au obligația să răspundă pentru deciziile ei. Nicușor Dan trebuie să ceară această asumare de la început.

Analiza QR Intel scoate în evidență atuul și slăbiciunea președintelui Dan: credibilitatea sa în relația cu partenerii externi coexistă cu nemulțumirea din țară. Încrederea acordată orientării euroatlantice a României nu se transferă automat asupra felului în care funcționează administrația sau justiția. Pentru români, un succes diplomatic capătă greutate atunci când ajută la siguranța locului de muncă și la stabilitatea veniturilor. Aici trebuie să ofere garanțiile cele mai solide echipa lui Nicușor Dan de la Cotroceni.

Există un început de corecție bugetară care merită apărat. Potrivit Ministerului Finanțelor, deficitul cash din primele nouă luni ale lui 2026 a fost de 78,3 miliarde de lei, adică 3,81% din PIB, față de 5,31% în aceeași perioadă din 2025. Veniturile au crescut cu 11,9%, iar cheltuielile cu 5,5%. Cifrele descriu un progres, dar ele acoperă însă numai nouă luni.

Proiectul rectificării publicat pe 29 octombrie păstrează ținta anuală de deficit cash de 6,2% din PIB. În bani, deficitul prevăzut ajunge la 130,3 miliarde de lei, cu 3,5 miliarde peste nivelul anterior, în condițiile actualizării PIB-ului nominal. Așadar, procentul poate rămâne neschimbat, în timp ce necesarul de finanțare crește.

România încă împrumută sume uriașe pentru a acoperi diferența dintre venituri și cheltuieli.

Factura trecutului se vede cel mai bine la dobânzi: 50,63 miliarde de lei plătite în ianuarie–septembrie, cu 10,69 miliarde mai mult decât cu un an înainte. Banii aceștia acoperă costul datoriei. Fiecare nou episod de instabilitate care scumpește finanțarea riscă să îngusteze și mai mult spațiul pentru spitale, școli și investiții.

Nici economia nu oferă loc pentru triumfalism. Prognoza FMI din octombrie indică o contracție de 0,5% în 2026, iar datele INS arată o inflație anuală de 6,61% în septembrie. Oamenilor li se cere disciplină într-o economie care pierde viteză, cu prețuri încă în creștere. Președintele Dan trebuie să explice cum va duce efortul de astăzi la o viață mai suportabilă și în ce termen. Faptul că economia României începe un drum prin deșertul austerității este evident. Întrebarea este cât va dura.

Avem de fiecare dată ispita de a găsi un vinovat, iar Ilie Bolojan și Dominic Fritz vor profita cât pot de mult de postura în care s-a pus PSD. Vor face tot posibilul ca drumul să fie cât mai lung. Pentru că cinismul care i-a caracterizat la guvernare va fi mult mai pronunțat în opoziție.

Și aici, Nicușor Dan are o responsabilitate politică precisă, în limitele funcției. Constituția îi dă rolul de mediator și posibilitatea de a consulta Guvernul asupra problemelor urgente și de importanță deosebită. Bugetul rămâne responsabilitatea Guvernului și a Parlamentului. Cotroceniul poate însă să obțină un acord politic, să ceară consecvență și să explice public unde se blochează deciziile.

În relația cu PSD, acordul trebuie să înceapă cu bugetul pe 2027. Fiecare măsură nouă de cheltuieli trebuie însoțită de sursa de finanțare, iar economiile promise trebuie să aibă termene și responsabili. Un angajament public, urmărit prin execuții lunare, ar face mai costisitoare abandonarea reformelor.

PSD poate avea un rol util în protejarea celor care suportă cel mai greu drumul spre luminița de la capătul tunelului. Sprijinul trebuie concentrat asupra veniturilor mici și a situațiilor vulnerabile, cu un cost pe care bugetul îl poate susține. Promisiunile generale, făcute fără acoperire, pregătesc următorul val de taxe sau de inflație. O politică socială serioasă are nevoie de finanțe publice care rezistă și după conferința de presă.

Disciplina bugetară trebuie să ajungă și în instituții. Pentru administrație și companiile de stat sunt necesare obiective verificabile de eficiență, achiziții transparente și consecințe pentru cheltuielile fără rezultate. La ANAF, evaluarea trebuie făcută după veniturile suplimentare colectate legal și reducerea evaziunii. Contribuabilul care plătește deja are nevoie de reguli previzibile și de o administrație care îi respectă timpul.

Investițiile merită apărate prin selecție și execuție serioasă. Prioritate trebuie să aibă proiectele utile, cu finanțare clară și șanse reale de finalizare.

Tot din acest motiv, președintele Dan trebuie să păstreze deschise discuțiile cu PNL, USR și UDMR pentru măsurile de stabilizare. Un sprijin parlamentar mai larg ar reduce presiunea negocierii pentru fiecare vot cu PSD. Cooperarea poate fi construită în jurul unor obiective concrete, chiar și între partide care rămân în dezacord asupra altor teme.

Bugetul pentru 2027 va fi testul decisiv al acestei formule. Atunci se va vedea cât de mult valorează promisiunile de disciplină, cine acceptă economiile și cine cere derogări.

Nicușor Dan și-a asumat o soluție politică dificilă. Prețul înțelegerii cu PSD trebuie încasat de România, prin servicii publice care funcționează și finanțe care se însănătoșesc.