Nemulțumirea față de direcția în care merge România este exprimată de aproape patru din cinci respondenți ai unui sondaj Avangarde. În ceea ce privește intenția de vot, în sondajul Avangarde AUR se află pe primul loc, cu 35%, urmat de PSD, cu 26%, și PNL, cu 15%. Cercetarea a fost realizată în perioada 21-26 octombrie, pe un eșantion de 1.000 de persoane.

Potrivit sondajului Avangarde, 78% dintre români consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită. Doar 16% apreciază că țara merge într-o direcție bună, în timp ce 6% nu au știut sau nu au dorit să răspundă.

La întrebarea privind intenția de vot, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 35% dintre respondenți au indicat AUR, iar 26% PSD. PNL ar obține 15%, în timp ce USR ar fi preferat de 10% dintre cei chestionați.

În clasamentul intențiilor de vot urmează UDMR, cu 5%, SENS, cu 4%, și S.O.S. România, cu 2%. Alte partide ar aduna 3% din voturi. Separat, 16% dintre adulți se declară nehotărâți, 17% spun că nu ar participa la vot, iar 2% nu au răspuns.

Respondenții au fost întrebați și despre decizia liberalilor de a vota în Parlament învestirea Guvernului Niculescu, din care fac parte miniștri PSD, deși PNL a anunțat că rămâne în opoziție.

Jumătate dintre cei chestionați, respectiv 50%, consideră această decizie mai degrabă greșită. Pentru 29% a fost o decizie mai degrabă bună, iar 21% nu au știut sau nu au răspuns.

În privința priorităților noului Executiv, 30% dintre respondenți consideră că principala preocupare ar trebui să fie creșterea salariilor și pensiilor. Combaterea corupției este indicată de 21%, iar reducerea deficitului bugetar și a datoriei publice de 19%.

Alte 15% consideră prioritară reducerea cheltuielilor statului, inclusiv a aparatului bugetar și a instituțiilor. Investițiile în infrastructură sunt menționate de 7%, iar finanțarea sistemului de sănătate de 4%. Tot 4% nu au răspuns sau nu au știut ce să indice.

Întrebați ce măsură ar trebui aplicată cu prioritate pentru reducerea deficitului, 59% au ales diminuarea cheltuielilor statului. Taxarea mai mare a averilor și companiilor este susținută de 20%.

Alte variante au primit procente mai mici: împrumuturi suplimentare fără alte măsuri – 4%, amânarea reducerii deficitului – 3%, creșterea taxelor și impozitelor – 2%, respectiv înghețarea pensiilor și salariilor – 1%. Un procent de 11% nu a știut sau nu a răspuns.

Sondajul Avangarde a fost realizat prin metoda CATI, interviuri telefonice asistate de calculator, pe un eșantion de 1.000 de persoane cu vârsta de cel puțin 18 ani, reprezentativ pentru populația adultă a României. Marja de eroare este de ±3,1%, la un nivel de încredere de 95%. Eșantionul a fost ponderat în funcție de gen, vârstă, mediul de rezidență și nivelul de educație.