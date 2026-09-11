Gigi Becali a anunțat că biserica de lemn ridicată pe un teren de pe malul Lacului Techirghiol a fost demontată și mutată, după ce fiica sa, Teodora Becali, a pierdut procesul prin care contestase amenda de 31.000 de lei aplicată de Garda de Mediu. Terenul se află în aria protejată Natura 2000, iar lucrările fuseseră realizate fără documentația necesară.

Biserica ridicată de Gigi Becali în memoria bunicii sale nu se mai află pe terenul de la Techirghiol. Omul de afaceri a spus că lăcașul a fost mutat în întregime și că încă nu a stabilit unde va fi amplasat din nou.

Una dintre variantele luate în calcul de patronul FCSB este chiar proprietatea sa din Pipera.

Mutarea bisericii vine după ce Teodora Becali a pierdut dosarul în care contestase sancțiunea primită de la Garda de Mediu pentru lucrările desfășurate la Techirghiol.

Construcția fusese amplasată pe un teren aflat într-o zonă protejată Natura 2000, iar autoritățile au constatat că lucrările nu aveau documentația necesară. După evoluția dosarului, Gigi Becali a decis să mute lăcașul.

„Nu mai este biserica. Nu a mai rămas nicio stinghie. Am mutat biserica. Să vedem acuma unde o mut. Poate o duc acasă în curte la mine în Pipera. Să vedem”, a spus Becali, pentru Fanatik.

Omul de afaceri a reacționat și la intervenția autorităților și a lansat mai multe acuzații la adresa ministrului interimar al Mediului, Diana Buzoianu, dar și a USR.

„A venit consiliera lui Nicușor Dan cu dispoziție. Nu există nicio decizie de desființare. Procurorul este de mână cu ONG-ul. Zici că ONG-ul este statul român. A intervenit consilierul șefului statului român. Fac dosare consilierii.

Slujitoarea Satanei, Buzoianu, a zis: ‘Pârlește-mă’. Buzoianu este copilul lui Satan. A făcut zonă tampon. A spus că proprietatea mea este zonă tampon. Este lemn. Eu nu am nevoie de autorizație de construire. Am nevoie de amplasament. Este proprietate intravilană.

Trebuie să scăpăm de USR-ul satanist. A venit un ONG bulgăresc. Vine cu consilierul lui Nicușor Dan și cu SPP-ul pentru o biserică ortodoxă. Cum să vină consilierul președintelui cu SPP-ul și cu unul de la o asociație de păsări și fluturi? Dumnezeu a făcut păsările și fluturii. Oamenii sunt vinovați dacă votează oameni care slujesc lui Satan. USR este satanist. Făceau ei tabere cu Soros. De asta se iubesc ei”, a mai spus Becali.

Gigi Becali vorbise și anterior despre situația terenului de la Techirghiol și despre dosarul penal deschis în legătură cu biserica. Omul de afaceri susține că terenul este intravilan și contestă modul în care a fost extinsă zona protejată.

În declarațiile făcute cu câteva zile înainte, Becali a invocat inclusiv dreptul la proprietate garantat de Constituție și a contestat ordinul emis de ministrul interimar al Mediului.

„Am cumpărat teren intravilan şi nu pot să construiesc. Nu, că natura, nu ştiu-cum, sperie fluturii, păsările. A dat Diana Buzoianu (n.r. ministrul interimar al Mediului) un ordin de ministru, e nelegal. Trebuia prin Hotărâre de Guvern să extindă aria protejată, dar ea n-a ţinut cont, a dat Ordin de Ministru. Trebuia să ceară şi de la Academia Română şi de la proprietari. Ea a dat Ordin de Ministru fără să întrebe proprietarii, fără să ţină seama că proprietatea este garantată de Constituţie, art. 44”, a declara Gigi Becali.

Teodora Becali a fost sancționată de Garda de Mediu cu o amendă de 31.000 de lei pentru ridicarea lăcașului de cult. Ulterior, aceasta a contestat sancțiunea în instanță, însă a pierdut procesul.

Biserica fusese construită din lemn, pe malul Lacului Techirghiol, în memoria bunicii lui Gigi Becali. Terenul pe care au fost făcute lucrările se află în aria protejată Natura 2000.

După disputa cu autoritățile și soluția din dosarul privind amenda, Gigi Becali a anunțat că lăcașul a fost demontat complet. Omul de afaceri spune că nu a decis încă noul amplasament, dar a indicat drept posibilă variantă curtea proprietății sale din Pipera.