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Fiica lui Gigi Becali nu scapă de sancțiuni. Ce a decis instanța în cazul bisericii de la Techirghiol

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Fiica lui Gigi Becali nu scapă de sancțiuni. Ce a decis instanța în cazul bisericii de la TechirghiolSursa: facebook
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Din cuprinsul articolului

Judecătoria Constanța a respins miercuri, 2 septembrie, plângerea formulată de Teodora Becali împotriva amenzii aplicate de Garda Națională de Mediu pentru lucrările începute la Techirghiol, pe un teren aflat în aria protejată Natura 2000. Instanța a menținut procesul-verbal contestat, iar hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Dosarul a ajuns în instanță după ce Teodora Mincu Becali, fiica cea mare a lui Gigi Becali, a contestat sancțiunea primită în legătură cu lucrările desfășurate pe malul lacului Techirghiol.

Cum a început cazul de la Techirghiol

Proiectul vizează un teren pe care patronul FCSB intenționa să construiască o biserică în memoria bunicii sale.

Suprafața se află însă într-o zonă ecologică protejată, iar lucrările au fost începute fără documentația obligatorie.

Societatea Ornitologică Română a sesizat autoritățile după ce a observat nivelări ale terenului, trasarea unor drumuri de acces și fundații turnate într-un habitat sensibil.

Controlul efectuat ulterior de comisarii de mediu a constatat lipsa avizelor și autorizațiilor necesare, situație care a dus la aplicarea sancțiunilor.

Teodora Becali a cerut anularea amenzii

Teodora Mincu Becali, implicată în proiecte imobiliare alături de soțul său, Mihai-Theodor Mincu, a cerut în instanță anularea procesului-verbal întocmit de Garda Națională de Mediu.

Dosarul este însoțit și de o sesizare penală depusă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia.

Sesizarea vizează executarea unor lucrări fără autorizație într-o zonă protejată.

Biserica Techirghiol Gigi Becali

Biserica Techirghiol Gigi Becali

Instanța a menținut sancțiunea

Judecătorii au analizat legalitatea amenzii și argumentele prezentate pentru anularea acesteia.

În final, Judecătoria Constanța a respins plângerea contravențională ca neîntemeiată și a menținut procesul-verbal emis de autoritățile de mediu.

*”Respinge plângerea contravenţională formulată de petenta **, în contradictoriu cu intimata **, ca neîntemeiată. Menţine ca legal şi temeinic procesul-verbal seria **nr. */26.08.2025. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Constanţa. Pronunţată astăzi, 02.09.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

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