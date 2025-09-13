Gigi Becali, amendat pentru lucrările de la Techirghiol: Pe terenul meu fac ce vreau

Omul de afaceri Gigi Becali a fost sancționat de autorități după ce a început să ridice o biserică în apropierea Lacului Techirghiol, zonă protejată inclusă în rețeaua Natura 2000 și pe lista Ramsar. „Pe terenul meu, fac ce vreau. Dacă nu am luat autorizație, să fiu amendat”, a declarat patronul FCSB pentru publicația ziuadeconstanța.ro.

Societatea Ornitologică Română a semnalat lucrările, iar instituțiile statului au acționat imediat. Consiliul Județean Constanța a aplicat o amendă de 11.000 de lei, Inspectoratul de Stat în Construcții a sancționat cu 7.000 de lei, iar Garda de Mediu a stabilit o penalitate de 31.000 de lei.

Pe lângă amenzi, a fost formulată și o sesizare penală. Întrebat despre această plângere, Becali a părut nepăsător: „Dacă este sesizare penală, aia e…”.

Latifundiarul a susținut totuși că noua biserică nu este chiar pe malul lacului. „La 200 de metri distanță față de Lacul Techirghiol de la construcție”, a precizat acesta.

Finanțatorul FCSB a explicat că, în opinia sa, nu este vorba de o clădire propriu-zisă, ci de o structură din lemn. „Am plătit, dar am acționat în instanță, am zis ‘domne’ este lemn și nu este construcție’. Are o platformă care era acolo când am cumpărat terenul și pe platforma aia nu are nicio fundație, ca și cum ai depozita lemn în terenul tău”, a declarat pentru Pro TV.

El a insistat că ridicarea acestei structuri nu ar trebui încadrată ca o lucrare de construcție și că sancțiunile primite nu îl descurajează.

Lacul Techirghiol, în vecinătatea căruia se află terenul lui Gigi Becali, este recunoscut pentru biodiversitatea sa. Zona adăpostește peste 288 de specii de păsări și este considerată un ecosistem de mare valoare.

Planul de Management adoptat în 2025 prevede clar interdicția de a ridica construcții în perimetrul protejat. În acest context, lucrările începute de omul de afaceri au atras atenția și sancțiunile rapide ale autorităților.