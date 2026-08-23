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Buzoianu, despre urșii care ajung în localități: „Nu mai ai ce să faci altceva decât să fie îm

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Buzoianu, despre urșii care ajung în localități: „Nu mai ai ce să faci altceva decât să fie îmSursa foto: Facebook/Observatorul de urși
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Din cuprinsul articolului

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că urșii care ajung în intravilan și reprezintă un pericol pentru comunități pot necesita intervenție directă. Ea a susținut că legislația le permite deja primarilor să intervină în cazul oricărui urs care intră în intravilan, fără să mai fie obligatorie parcurgerea etapelor succesive prevăzute de legislația anterioară.

Ce spune ministrul despre urșii care intră în localități

Diana Buzoianu a afirmat că, în cazul urșilor care ajung în zonele locuite, intervenția directă poate fi necesară, în opinia sa, deoarece este vorba despre animale care și-au pierdut frica naturală față de oameni.

„Legea s-a modificat deja în sensul în care ei pot interveni pentru absolut orice urs care intră în intravilan. Nu mai este nevoie să facă toată acea intervenție graduală care era o condiție în legislația anterioară”, a declarat Buzoianu. Ea a susținut că urșii care ajung în localități pot reprezenta un pericol pentru oameni și gospodării.

„Pentru urșii care vin în intravilan nu mai putem, pentru că sunt periculoși. Noi trebuie să recunoaștem că aceia sunt urși, în general, habituați, care nu mai au frică naturală de om, care sunt periculoși pentru comunități”, a spus Buzoianu.

Diana Buzoianu

Sursa foto: facebook/ Diana Buzoianu

Ministrul a făcut referire și la situațiile în care urșii ajung în apropierea clădirilor sau chiar în gospodăriile oamenilor.

„Vedem filmări cu urși care încearcă să deschidă ușile pe la hoteluri, oameni care se trezesc cu urșii direct în gospodăriile lor. Este clar că acolo vorbim de niște urși pentru care nu mai ai ce să faci altceva decât să ai o intervenție directă. Adică să fie împușcați”, a afirmat Diana Buzoianu.

România ar avea între 10.000 și 12.000 de urși

Ministrul interimar al Mediului a declarat că în România există între 10.000 și 12.000 de urși: „Asta înseamnă, ca să își facă toată lumea o idee, adunăm toți urșii din toată Europa, îi mai înmulțim cu câteva cifre și tot nu dă cât avem noi”.  Potrivit lui Buzoianu,dimensiunea populației de urs reprezintă o problemă pe care România nu o poate gestiona fără măsuri de intervenție.

Buzoianu susține stabilirea unor cote de intervenție

Diana Buzoianu a afirmat că gestionarea populației de urs trebuie să includă și cote de intervenție, inclusiv prin vânătoare.

„Este clar că România nu poate susține și nu face față la o astfel de problemă. Și asta trebuie să fie rezolvat inclusiv cu cote de intervenție, adică cu vânătoarea care trebuie să fie făcută”, a declarat ministrul.

Ea a precizat însă că intervențiile ar trebui stabilite pe baza unor criterii științifice și în funcție de zone: „Vânătoarea respectivă trebuie să fie făcută pe niște criterii științifice, de zonare. Dacă vor fi făcute fără cap, nu vor face decât să crească problema”.  Diana Buzoianu a mai spus că este de acord cu existența unor cote de prevenție, dar a atras atenția asupra modului în care acestea vor fi aplicate: „Sper ca modalitatea în care vor fi puse în aplicare aceste cote să nu ne aducă, într-un an sau doi ani, de fapt, într-o situație mai rea.

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