Problema gestionării urșilor din România a ajuns din nou pe agenda europeană. Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii a cerut, în dialogul cu Jessika Roswall, soluții europene care să permită o administrare mai flexibilă a populațiilor de urși și o analiză a actualului statut de specie strict protejată.

Potrivit ministrului, una dintre concluziile discuției a fost organizarea unei prezentări la Bruxelles a rezultatelor studiului științific realizat în România privind populația de urși, cercetare bazată pe probe genetice.

„Am adus astăzi în atenţia comisarului european pentru mediu, Jessika Roswall, problema urşilor, solicitând Comisiei Europene scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate şi introducerea unor reguli de gestionare mai flexibile pentru statele membre în care specia se află într-o stare de conservare favorabilă. În cadrul discuţiilor, am convenit ca o echipă de experţi din România să prezinte la Bruxelles rezultatele studiului ştiinţific privind populaţia de urşi, bazat pe probe genetice. Am solicitat ca aceste date să fie luate în considerare în procesul de adaptare a normelor europene, astfel încât să fie identificate soluţii care să permită abordări diferenţiate pentru statele membre, în funcţie de situaţia specifică a fiecăruia”, a afirmat Tánczos Barna.

Potrivit acestuia, instituțiile europene analizează în prezent eficiența actualelor directive privind protecția naturii și a biodiversității.

Procesul de evaluare include și consultări publice, iar autoritățile române intenționează să folosească această oportunitate pentru a susține schimbarea statutului de protecție al ursului brun.

Ministrul a adăugat că demersul urmărește identificarea unor soluții care să permită statelor membre să gestioneze diferit populațiile de animale sălbatice, în funcție de situația existentă pe teren.

În același context, Tánczos Barna a lansat și o invitație către comisarul european pentru Mediu de a vizita România.

„Am invitat-o pe comisara europeană pentru mediu să viziteze traseul Via Transilvanica, pentru a descoperi peisajele sălbatice ale României şi pentru a vedea cum convieţuiesc comunităţile noastre rurale cu natura”, a adăugat el.

Subiectul gestionării populației de urși a revenit în atenția autorităților după numeroasele sesizări venite din partea fermierilor și a comunităților locale. În ultimii ani au fost raportate tot mai multe atacuri asupra fermelor, dar și incidente în care persoane au fost rănite.

Recent, Tánczos Barna a susținut că România ar trebui să urmeze exemplul Germaniei și să promoveze la nivel european modificări legislative similare celor adoptate pentru lup. În cazul acestei specii, statutul de protecție a fost redus în 2022 de la „strict protejat” la „protejat”, oferind statelor membre mai multă flexibilitate în gestionarea populațiilor și posibilitatea aplicării unor măsuri suplimentare de control în anumite condiții.