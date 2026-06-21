Un urs care a pătruns într-o gospodărie de pe Valea Avrigului, în județul Sibiu, și a ucis aproximativ 20 de găini a fost împușcat de echipa de intervenție, după ce animalul nu a putut fi alungat și continua să reprezinte un risc pentru oameni și bunuri, potrivit ISU Sibiu.

Incidentul a avut loc sâmbătă, după ce autoritățile au fost alertate prin apel la 112 cu privire la prezența ursului într-o proprietate din zona Valea Avrigului.

La sosirea echipelor de intervenție, animalul se afla încă în gospodărie, situație care a determinat aplicarea măsurilor prevăzute de legislația în vigoare privind gestionarea intervențiilor în cazul animalelor sălbatice periculoase.

Potrivit reprezentanților Primăriei orașului Avrig, sesizarea a fost primită prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

Conform informațiilor transmise de autorități, ursul pătrunsese în gospodărie și consumase aproximativ 20 de găini înainte de sosirea echipelor.

La fața locului s-a deplasat echipa de intervenție constituită în baza prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 81/2021. Din aceasta au făcut parte reprezentanți ai Primăriei Avrig, ai gestionarului fondului cinegetic și ai Poliției Locale Avrig.

În urma evaluării situației, membrii echipei au constatat că ursul nu părăsise proprietatea și continua să reprezinte un pericol pentru persoanele aflate în zonă și pentru bunurile acestora.

Reprezentanții administrației locale au precizat că, în contextul riscului considerat real și iminent, s-a luat decizia împușcării animalului, măsură prevăzută de cadrul legal aplicabil în astfel de situații.

Viceprimarul orașului Avrig, Ciprian Stoișor, a declarat că protejarea cetățenilor rămâne principala preocupare a autorităților locale.

„Siguranţa cetăţenilor rămâne o prioritate pentru autorităţile locale, iar toate măsurile adoptate în astfel de situaţii sunt luate cu respectarea strictă a cadrului legal şi în baza evaluării riscurilor existente la momentul intervenţiei”, a transmis acesta.

În ultimii ani, autoritățile din mai multe județe montane ale României au raportat tot mai frecvent incidente în care urșii pătrund în gospodării, în căutare de hrană.

Aceste situații au determinat intervenții repetate ale echipelor specializate și au readus în atenție măsurile de gestionare a conflictelor dintre fauna sălbatică și comunitățile locale.

Conform legislației în vigoare, intervențiile asupra exemplarelor de urs sunt realizate etapizat, în funcție de nivelul de risc, autoritățile putând dispune alungarea, relocarea sau extragerea animalului atunci când siguranța publică este amenințată.