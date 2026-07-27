Un urs a fost văzut luni dimineață pe Bulevardul Vasile Milea, una dintre cele mai circulate artere din municipiul Sibiu. Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populației și au trimis echipaje de intervenție în zonă. În același timp, la Brașov, o ursoaică semnalată în repetate rânduri în apropierea zonelor turistice din Poiana Brașov a fost capturată și eutanasiată.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a anunțat că animalul sălbatic a fost observat luni dimineață pe Bulevardul Vasile Milea.

În urma apelului primit la numărul unic de urgență 112, autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populației.

Totodată, în zonă au fost mobilizate de urgență un echipaj de jandarmi și un echipaj SMURD, pentru gestionarea situației și prevenirea unor incidente.

Până în acest moment, autoritățile nu au comunicat dacă ursul a fost capturat sau îndepărtat din zonă.

Săptămâna trecută, Primăria Brașov a anunțat că o ursoaică, observată în repetate rânduri în apropierea zonelor frecventate de turiști și localnici din Poiana Brașov, a fost capturată în noaptea de luni spre marți.

Potrivit instituției, în ultimele zile animalul și-a făcut apariția în apropierea Hotelului Piatra Mare și a fost alungat de mai multe ori de echipele de intervenție.

„În ultimele zile, o ursoaică a fost alungată în repetate rânduri din zona Hotelului Piatra Mare, după ce şi-a făcut apariţia în apropierea zonelor frecventate de turişti şi localnici. În noaptea trecută echipa de intervenţie a capturat exemplarul în aceeaşi zonă. Având în vedere comportamentul repetitiv al animalului şi faptul că măsurile de alungare nu au avut efect, comisia de specialitate a decis eutanasierea acestuia, în conformitate cu prevederile legale şi cu procedurile aplicabile în astfel de situaţii”, a transmis Primăria Brașov.

Potrivit autorităților locale, acesta este al doilea caz de eutanasiere a unui urs în Poiana Brașov în ultimele șase săptămâni.

Precedentul caz a avut loc în noaptea de 2 spre 3 iunie, când un mascul în vârstă de aproximativ 10 ani și cu o greutate de circa 400 de kilograme a fost eutanasiat după ce a intrat pe holurile unui hotel din stațiune, provocând panică în rândul turiștilor și al personalului.

În cazul ursoaicei capturate în această săptămână, Primăria Brașov a precizat că decizia de eutanasiere a fost luată de comisia de specialitate, după ce măsurile repetate de alungare nu au împiedicat revenirea animalului în zonele circulate de oameni.